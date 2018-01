Sacchetti bio | rivolta sui social Renzi | Nessun complotto

Sacchetti bio - non ce lo chiede l'Unione EuropeaIl ministro Galletti : è un atto di civiltà ecologica : Il Pd attribuisce la scelta a una direttiva Ue e a possibili sanzioni. L'Europa preme per un giro di vite sulle borse in plastica per la spesa, già vietate in Italia dal 2012, lasciando ai Paesi diverse opzioni. Il ministro dell'Ambiente: non si faccia campagna elettorale

Sacchetti bio per la frutta a pagamento - scatta la protesta Il governo : atto di civiltà : ... Gian Luca Galletti, 'l'entrata in vigore della normativa ambientale sugli shopper ultraleggeri è un atto di civiltà ecologica, che pone l'Italia all'avanguardia nel mondo'. I consumatori secondo il ...

Sacchetti bio per la frutta a pagamento - scatta la protesta sui social. Meloni : tassa Pd. Renzi : non seguire bugie : Ma sul balzello sul sacchetto si è subito aperta la polemica, anche politica, con molte proteste e ironie sui social. 'A mali estremi, estremi rimedi'. 'Fatta la legge, trovato l'inganno'. Frasi che ...

Polemica (sui social) per i Sacchetti bio : Roma, 3 gen. (askanews) Finisce sui social l'ultima Polemica sui sacchetti bio del supermercato. Secondo la nuova normativa a partire dal primo gennaio il costo degli shopper utilizzati per frutta e ...

Sacchetti bio - ira dei consumatori sui social. Ma per Galletti è 'un atto di civiltà' : Oscillerà fra 4,17 e 12,51 euro il prezzo che ogni famiglia dovrà aggiungere quest'anno alla spesa alimentare fatta in supermercati e ipermercati. Da ieri, infatti, si pagano i Sacchetti ...

Sacchetti bio a pagamento - Renzi : “Fake news” e ironizza : “Complottiamo tutti i giorni” : “Faremo campagna elettorale seriamente, per pulire l’Italia dall’inquinamento ambientale e anche da quello delle fake news“. Matteo Renzi interviene sulla questione dei Sacchetti biodegradabili per frutta e verdura a pagamento, introdotti dal governo Gentiloni al grido di “Ce lo chiede l’Europa”. “La storia è molto semplice. Nel 2017 l’Italia ha attuato una direttiva europea che tende a eliminare la plastica ...

Sacchetti bio - Meloni parla di "nuova tassa del Pd" - Renzi replica : "Nessun complotto - solo green economy" : Buon complotto a tutti", dice, augurnadosi che nel "2020 le aziende italiane attive nell'economia verde siano il doppio di quelle che sono oggi e facciano meglio dei concorrenti globali, specie ...

Sacchetti bio a pagamento - nessuna imposizione Ue : la scelta fu del governo : La nuova legge sull'uso dei #Sacchetti , come spiegato bene in questo approfondimento di @AlessiaMorani mira a ridurre l'inquinamento e a favorire il riuso. Inoltre la nuova legge recepisce una ...

I Sacchetti biodegradabili a pagamento solo in Italia : I sacchetti per frutta e verdura si pagano, per il momento, solo in Italia. Il nostro Paese ha scelto questa strada per adeguarsi ad una direttiva Ue del 2015. Di fatto in Italia a partire dall'1 gennaio si pagano i sacchetti sotto i 15 micron che troviamo in tutti i supermercati per imbustare verdure o frutta da pesare. In questo modo i sacchetti di questo tipo vengono uniformati a quelli da 50 micron, quelli in cui mettiamo materialmente ...

Sacchetti bio - Gozi : così tutela ambiente : 18.12 "Basta polemiche strumentali.Basta fake news sull'introduzione di Sacchetti di plastica biodegradabile.Con l'attuazione della direttiva europea 2015/720 anche l'Italia fa una scelta consapevole, attenta all'ambiente e alla tasche dei contribuenti". così il sottosegretario Gozi sui Sacchetti bio a pagamento. "La nostra scelta per l'ambiente è quella giusta, fa molto infatti contro il problema dello smaltimento della plastica", aggiunge, ...