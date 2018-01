Ruba un camice da infermiere al Sant' Eugenio | quello che fa è orrendo

: Ruba camice da infermiere e tenta di stuprare donna in travaglio in sala parto - Tentato stupro a Roma, dove un uom… - Nanopressit : Ruba camice da infermiere e tenta di stuprare donna in travaglio in sala parto - Tentato stupro a Roma, dove un uom… - AgroTV : Ruba camice da infermiere e tenta di stuprare donna in travaglio in sala parto: Tentato stupro a Roma, dove un uomo… - devonneslaugh : Sto tizio è un Dio con i capelli lunghi che arriva sulla terra e ruba un camice ad una tipa perché non aveva vestiti -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) L'uomo che ha palpeggiato una #donna in travaglio presso l'ospedaledi Roma è un somalo di 38 anni di nome Ali Abdella; è stato arrestato il 31 dicembre scorso con l'accusa di violenza sessuale. E' entrato in sala travaglio Un gesto assurdofatto dall'uomo di nazionalita' somala che il 31 dicembre si è introdotto nella sala travaglio dell'ospedaledi Roma: l'uomo hato ildain una lavanderia e fingendosi un operatore sanitario si è introdotto nel reparto di ostetricia e ginecologia avvicinandosi ad una donna che era in travaglio. In un primo momento l'uomo avrebbe chiesto solo informazioni sul suo stato di salute VIDEO, ma successivamente avrebbe palpeggiato la donna e si sarebbe anche toccato il membro vicino a lei. Una scena orribile denunciata dalla stessa donna inorridita da quanto accaduto; sentendo le urla della ...