RPCS3 | pubblicato il report dei progressi di Dicembre 2017

RPCS3 : pubblicato il report dei progressi di Novembre 2017 : Novembre è stato in mese importante per l’emulatore PS3, RPCS3.I progressi da Gennaio a Novembre sono stati molto interessanti specialmente nell’avvio dei giochi di Tripla A come Ucharted 1, 2, 3; God of War I, II, III, Ascension; Ratchet & Clank I, II, III, IV; Little Big Planet 1, 2, 3; WipEout HD; inFamous 1, 2 per citare alcuni titoli.L’emulatore continuerà a raggiungere livelli mai visti anche con il continuo lavoro da ...