Roma | molestie via sms alle alunne | indagato un professore del liceo

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) TredelTasso dihanno denunciato il loro insegnante di Storia e Filosofia per. Il docente avrebbe infatti inviatoragazze messaggi dal contenuto piuttosto spinto.Secondo quanto riporta Repubblica.it, un insegnante di Storia e Filosofia delTasso di, storico istituto della Capitale, avrebbe molestato con messaggi e telefonate tre studentesse: due minorenni e una da poco maggiorenne. In base al racconto delle ragazze, gli sms e le conversazioni telefoniche avrebbe avuto un contenuto alquanto ambiguo. Si tratterebbe di avances, complimenti e giudizi sull'abbigliamento. Ciò che non compete a un insegnante. Le tre giovani hanno quindi deciso di denunciare il docente per.La procura ha già sentito le studentesse che, secondo quanto racconta il quotidianono, hanno raccontato gli episodi in lacrime. Anche il contenuto dei messaggi è ...