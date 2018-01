Roma | messaggi erotici via Whatsapp alle studentesse | professore indagato

Messaggi hot sui cellulari alle sue studentesse - indagato prof di un liceo 'bene' a Roma : Messaggi inviati sempre più spesso, ogni giorno più indiscreti, personali, spinti. E telefonate invadenti, sul cellulare di tre studentesse . A digitare il loro numero, un professore cinquantenne di ...

Rifiuti Roma - Galletti : messaggio responsabilità da Emilia-Romagna : Roma, 30 dic. (askanews) 'Accogliendo i Rifiuti di Roma, la Regione Emilia-Romagna si fa portatrice di un grande messaggio di responsabilità istituzionale nei confronti della Capitale d'Italia e di ...

Roma : Spelacchio spento - ma è meta di pellegrinaggio. I messaggi : “Sei diversamente albero” : Addio a Spelacchio, l’abete scelto dal Comune di Roma come albero di Natale per abbellire piazza Venezia. Le luminarie dell’albero, sulla cui morte prematura ci sarà un’indagine interna al termine della quale il Campidoglio chiederà i danni, questa mattina non si sono accese. In pratica, è stato ufficialmente spento. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che spiega come tutto il suo senso, ormai fosse soltanto ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ Pensieri Romantini per l'ex tronista : messaggio per la modella? (GF Vip 2) : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA, l'ex tronista e la modella ceca lontani il giorno di Natale: IVANA torna a casa dalla sua famiglia. Si rivedranno per la notte di Capodanno?(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 15:17:00 GMT)

“Spelacchio” meta di pellegrinaggio di Romani e turisti : l’albero di Natale di Piazza Venezia si riempe di messaggini [GALLERY] : 1/18 LaPresse/Vincenzo Livieri ...

L'Italia Romantica si racconta in oltre 6mila messaggi Bauli : Milano, 18 dic. (askanews) E' un'Italia che vive una quotidianità densa di contraddizioni, ma che sotto Natale si fa contagiare dal romanticismo e dai buoni sentimenti quella emersa dall'iniziativa di ...

La BBC nomina Salah giocatore africano dell'anno : nei ringraziamenti 'Momo' ha anche un messaggio per la Roma : La BBC ha eletto Mohamed Salah come miglior giocatore africano dell'anno: 'Momo' nei ringraziamenti di rito non ha dimenticato di citare la Roma Mohamed Salah miglior giocatore africano dell'anno. L'...

Messaggio del card. Parolin per i 60 anni dei Trattati di Roma : ... percependone la ricchezza storica e culturale come pure le potenzialità e le difficoltà in un mondo globalizzato e in continuo e repentino mutamento". Infine, l'auspicio che sia possibile "riportare ...

Calciomercato Roma/ News - il messaggio di Ferrero : Torreira costa 50 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie del club capitolino: sono tre i club inglesi che rcano il difensore giallorosso Kostas Manolas. Nonostante questo lui sta per rinnovare il contratto.(Pubblicato il Fri, 01 Dec 2017 11:17:00 GMT)

Gli sdraiati - a Roma una parete dedicata ai messaggi tra genitori e figli : Spesso il divario tra genitori e figli è un muro invisibile difficile da abbattere. Pensando a questo ostacolo generazionale e al film ' Gli sdraiati ', a Roma è comparsa una parete dedicata a ...

In questo messaggio ai fan c'è tutto l'amore di Totti per la Roma e la nostalgia del derby : Roma-Lazio non sarà lo stesso senza di lui in campo. Francesco Totti lo sa, e per questo ha deciso di condividere con i suoi quasi due milioni di fan su Facebook l'emozione della sua prima volta dall'altra parte, quella di dirigente invece che di giocatore."Oggi proverò sicuramente un'emozione nuova, dopo tanti derby sul campo vivo il primo da un'altra prospettiva, diversa e affascinante. Quello che non cambia è l'amore per ...

Chi ha spedito il messaggio a Luca Onestini?/ Giulia Latini autrice della dedica Romantica? (GF VIP 2) : Luca Onestini ha ricevuto un messaggio aereo da un mittente anonimo: i fans si chiedono chi sia e spunta il nome dell'ex corteggiatrice Giulia Latini (GF Vip 2).(Pubblicato il Mon, 13 Nov 2017 08:47:00 GMT)

L’intervista della discordia : Schick chiude la querelle con un messaggio alla Roma : “Sono orgoglioso e felice di essere qui, non ho mai pensato di andare via! Adesso faccio tutto per tornare al campo. Ho in testa una cosa sola: dare il massimo per la Roma! Forza Roma Sempre!”. Schick ha voluto chiudere il caso derivante dalla sua intervista odierna ad un giornale ceco. Con un post su Facebook il calciatore della Roma ha messo un punto ad una giornata ricca di botta e risposta, con al suo interno anche un colloquio ...