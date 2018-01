Roma | lento recupero per Karsdorp Peres non convince

Maltempo : la pioggia flagella il centronord - violento temporale a Roma : Precipitazioni record e frane in Liguria, in Piemonte caduti 73 mm di pioggia in 6 ore. In Toscana sottopassi e garage allagati, torna l'acqua alta a Venezia. Allerta da questa sera in Campania, auto bloccate a Roma. All'Elba, albero su un'auto: due donne lievemente ferite