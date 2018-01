Roma | immigrato si veste da infermiere e tenta stupro in sala parto | la vicenda

Immigrato picchiato a Roma - 19enne arrestato : in casa trovati simboli fascisti : La procura di Roma ha chiesto la convalida, con contestuale emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per Alessio Manzo, il diciannovenne protagonista del pestaggio, insieme con altri ...

Immigrato picchiato a Roma - 19enne arrestato : in casa trovati simboli fascisti : La procura di Roma ha chiesto la convalida, con contestuale emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per Alessio Manzo, il diciannovenne protagonista del pestaggio, insieme con altri ...

Immigrato picchiato a Roma - 19enne arrestato : in casa trovati simboli fascisti : La procura di Roma ha chiesto la convalida, con contestuale emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per Alessio Manzo, il diciannovenne protagonista del pestaggio, insieme con altri ...

Roma - immigrato picchiato dal branco - le notti brave della gang : 'Che sarà mai un calcio?' : Dal bar di borgata alla notte brava in Centro. La gang di Acilia si dà appuntamento in piazza. Una decina di ragazzi, tra loro Alessio Manzo, 18 anni, partono alla volta di Campo de' Fiori. Alessio ...

Roma - l'immigrato picchiato dal branco : 'Erano 13 bestie - ho pensato : sto morendo' : 'Calci sulla faccia, sulla testa, non capivo più niente, erano 12, 13 ragazzi, ero a terra e hanno continuato a picchiarmi: pensavo di morire'. Con le braccia prova a mimare i colpi che gli hanno ...

Roma - l'immigrato picchiato dal branco : «Erano 13 bestie - ho pensato : sto morendo» : «Calci sulla faccia, sulla testa, non capivo più niente, erano 12, 13 ragazzi, ero a terra e hanno continuato a picchiarmi: pensavo di morire». Con le braccia prova a mimare i...

Branco pesta immigrato in pieno centro a Roma : "Tentato omicidio" : Al grido di "sporco negro" è stato picchiato in strada. La vittima un cittadino di 27 anni del Bangladesh lasciato sanguinante in piazza Cairoli, a Roma. E' successo alle 3 della notte tra il 28 e il 29 ottobre. Un pestaggio...