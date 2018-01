Roma e Bologna fanno affari | possibile scambio tra i due club

Dieselgate - la raccolta fondi per far monitorare l’aria ai cittadini. Il progetto a Milano - Roma - Brescia e Bologna : L’associazione Cittadini per l’aria lancia la prima inchiesta dal basso sul Dieselgate a livello nazionale, con una raccolta fondi che chiuderà il prossimo 20 gennaio. Si tratta di una campagna di monitoraggio partecipativo dell’inquinamento urbano legato alle auto diesel che, dopo il successo dell’esperienza a Milano, verrà replicata anche a Roma, Brescia e Bologna. Gli stessi cittadini potranno usare delle speciali provette, ...

Roma. Fioraio rapinato e bastonato a due passi da piazza Bologna : Microcriminalità fuori controllo a Roma dove 3 giovani italiani, con il volto travisato, hanno malmenato un Fioraio egiziano ventenne. L’aggressione con rapina è stata messa a segno in via Bari nei pressi di piazza Bologna alle due di notte. Uno dei balordi…Continua a leggere →

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Pellegrini porta in vantaggio la Roma - vincono Cagliari e Bologna - finiscono i primi tempi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : Pellegrini porta in vantaggio la Roma - vincono Cagliari e Bologna : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

LIVE Serie A - risultati e classifica 30 dicembre in DIRETTA : spicca Roma-Sassuolo - Cagliari e Bologna vincono : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 19esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Turno post natalizio per la massima Serie italiana e confronti decisamente interessanti in programma. Sarà Fiorentina-Milan alle ore 12.30 ad aprire la danze di questo turno. I rossoneri reduci dal successo in Coppa Italia contro l’Inter vogliono cercare il risultato positivo anche al “Franchi” contro i viola ma non sarà ...

Bologna - l’agente di Verdi gela Roma e Napoli : “A gennaio resta qui” : Bologna, l’agente di Verdi gela Roma e Napoli: “A gennaio resta qui” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna, DICHIARAZIONI AGENTE Verdi- Il Bologna sta giocando ottime gare e ha già raccolto 24 punti in campionato. Tra gli emiliani, il giocatore di maggior valore è sicuramente Simone Verdi. Il classe ’92 sta mettendo a referto ...

The Chemical Brothers in Italia nel 2018 - a Bologna - Milano e Roma : biglietti in prevendita su TicketOne : The Chemical Brothers in Italia nel 2018 terranno tre concerti. La band si esibirà al Rock in Roma ma anche a Bologna e Milano per tre eventi imperdibili annunciati oggi. Il duo composto da Tom Rowlands e Ed Simons sarà in Italia il prossimo mese di luglio per tre concerti che si collocano nell'ambito della tournée europea. Sabato 16 giugno, l'appuntamento è previsto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), giovedì 19 luglio al Rock ...

Bologna-Juve - cori fascisti e saluti Romani dagli ultras bianconeri : ecco quanto accaduto prima del match : Su via Porrettana prima del match tra Bologna e Juventus è andata in scena una vera e propria marcia fascista. Una cinquantina di ultras bianconeri hanno intonato per due minuti “me ne frego della galera, camicia nera trionferà”, con braccio teso e sfilata a ranghi compatti. Impossibile stabilire a quale gruppo ultrà appartenessero dal momento che erano vestiti di nero, senza vessilli riconoscibili, salvo qualche bandiera italiana. ...

Bologna-Juventus - Mandzukic ko : salta la Roma? : BOLOGNA - Brutte notizie in casa Juvenuts . Al minuto 76 nella sfida al Dall'Ara contro il Bologna , Mario Mandzukic è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio dopo un ...

Bologna - il quartiere rosso contro l'acquisto del calciatore che fece il saluto Romano in campo : Eugenio Luppi è stato preso dal Borgo Panigale dopo le polemiche per aver mostrato la maglia della Rsi a Marzabotto. Il presidente di quartiere Naldi: "Provo...

Volley - Mondiali 2018 – Si gioca in Italia! Tutte le città - i palazzetti e gli stadi : Roma - Milano - Bologna - Firenze - Bari e Finali a Torino! : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura al Foro Italico di Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata. Questo storico impianto, uno ...

Volley - Mondiali 2018 – Si gioca in Italia! Tutte le città - i palazzetti e gli stadi : Roma - Milano - Bologna - Firenze - Bari e Finali a Torino! : I Mondiali 2018 di Volley maschile saranno un vero e proprio spettacolo che coinvolgerà tutta l’Italia da Nord a Sud. Vediamo nel dettaglio quali saranno le città che ospiteranno la rassegna iridata e quali sono i palazzetti in cui si giocheranno le varie partite. L’Italia incomincerà la propria avventura al Foro Italico di Roma dove il 9 settembre giocherà la partita inaugurale della rassegna iridata. Questo storico impianto, uno ...

Roma - calci e pugni in strada : piazza Bologna come un ring : Rissa a piazza Bologna. Nella tarda serata di ieri, tre ragazzi Romani di età compresa tra i 22 e i 33 anni, dopo un breve litigio scaturito per futili motivi, hanno iniziato a darsele di santa ...

Autonomia regionale - a Bologna il via al negoziato : 'Disponibilità dal Governo e gioco di squadra fra Emilia-Romagna e Lombardia' : Confrontandosi in Assemblea legislativa nelle Commissioni competenti, se ne potrebbero aggiungere altre 4-5 relative a professioni, cultura, sport e agricoltura. "Il percorso iniziato oggi in Emilia-...