Roberto Bolle lancia la festa diffusa della danza | sarà a giugno a Milano

Roberto Bolle - Danza con me/ Pagelle : Virginia Raffaele - il video del ballo con Roberto : Roberto Bolle, Danza con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 23:12:00 GMT)

Roberto Bolle - Danza con me/ Pagelle : Fabri Fibra - il pubblico si divede : Roberto Bolle, Danza con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:34:00 GMT)

Virginia Raffaele - assalto a Roberto Bolle : show su Raiuno - brividi : Bellissimo duetto ieri sera a Danza con me tra Roberto Bolle e Virginia Raffaele. Insieme hanno ballato un pezzo moderno mostrando un talento incredibile. Bolle è il più grande ballerino italiano, ...

Danza con Me : così Roberto Bolle ha sbancato social e ascolti : Del resto Roberto Bolle non ha bisogno di autocelebrarsi , perché a celebrare la sua arte e la sua grandiosità ci pensa il pubblico che lo applaude nei più grandi teatri del mondo. Nel 2016 il ...

ASCOLTI TV / 1 Gennaio 2018 : Roberto Bolle vince la serata con il 21 - 5% di share : Danza con me, l'evento televisivo con Roberto Bolle andato in onda su Rai 1 in prima serata, ha vinto la sfida Auditel per quanto riguarda il 1° Gennaio 2018.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:15:00 GMT)

Roberto BOLLE/ Video - gli highlights di Danza con me : dal duetto con Lil Buck a Virginia Raffaele : ROBERTO BOLLE: lo show Danza con me, che ha aperto il 2018 di Rai 1, si è rivelato un esperimento televisivo riuscito e uno show accessibile a tutti. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Roberto Bolle - DANZA CON ME/ Pagelle : Miriam Leone bellissima e bravissima! : ROBERTO BOLLE, DANZA con me: ecco le Pagelle sulla trasmissione di Raiuno con il famoso ballerino e tanti graditi ospiti. Tiziano Ferro fa il pieno di consensi con Il Mestiere della Vita.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:39:00 GMT)

Danza con me conquista tutti - Roberto Bolle campione di ascolti : ROMA – È iniziato con il segno positivo il 2018 della Rai. Tutto merito di Roberto Bolle e del suo show Danza con me. Il ballerino ha conquistato tutti. Trending topic per tutta la durata del programma con oltre 212 mila interazioni sui social e quasi 5 milioni di telespettatori incollati davanti alla televisione. Per la […] L'articolo Danza con me conquista tutti, Roberto Bolle campione di ascolti sembra essere il primo su NewsGo.

Miriam Leone da Roberto Bolle : scollatura hard - seno perfetto - picco erotico / Video : Miriam Leone ospite di Danza con me , lo show di Raiuno con Roberto Bolle, si mostra in tutto il suo splendore. Con un abito nero dallo scollo molto sexy, l'attrice siciliana ha partecipato a una gag ...

Roberto Bolle e il bello della danza in tv : Con quasi il 22% di share e 4.860.000 spettatori, contro il 17.7% e i 3.907.000 del precedente La Mia danza Libera (2016), Roberto Bolle batte se stesso e conferma che quella del ballo in televisione è una scommessa vincente. A lui la cosa forse è chiara da 10 anni, da quel Roberto Bolle & Friends teatrale (2008), incontro e confronto tra grandi della danza, che per molti versi sta alla base anche dei suoi due successi televisivi. Ieri, in ...

Lo spot di Kenzo di Margaret Qualley è quello che ha ispirato Virginia Raffaele e Roberto Bolle : Virginia Raffaele e Roberto Bolle e la loro danza scatenata hanno fatto impazzire tutti. Folle, scorretto, sopra le righe. L'esibizione ricalca la coreografia di un famoso spot pubblicitario interpretato da Margaret Qualley, figlia dell'attrice Andie MacDowell. Virginia Raffaele sorprende per la sua bravura anche nella danza.Il video originale nato per Kenzo avrà ispirato la Raffaele e Bolle perché non ha niente in comune con i ...

Virginia Raffaele e Roberto Bolle : una danza scatenata e un bacio (da ricordare) : Grande successo di ascolti su Rai1 con il Capodanno in tv insieme a Roberto Bolle e ai suoi numerosi ospiti: gli spettatori del programma 'danza con me' sono stati 4 milioni 860mila, con share del 21,53%. Tra i momenti che hanno fatto impazzire tutti, quello in cui Virginia Raffaele e Roberto Bolle partono in una danza scatenata che si conclude con un bacio. L'esibizione ricalca la coreografia di un famoso spot pubblicitario interpretato da ...

Ascolti tv - il pubblico danza con Roberto Bolle : l'Etoile conquista l'Auditel : Roberto Bolle mette a segno un altro successo. Dopo Roberto Bolle – La mia danza libera, show sul ballo dello scorso anno, anche

«Danza con me» - Roberto Bolle racconta in tv l’importanza dei sogni : Buona la seconda per Roberto Bolle. Dopo il successo dello scorso anno di La mia danza libera, l’étoile torna con Danza con me, un one-man show impreziosito dalla presenza di ospiti di prim’ordine (da Sting a Tiziano Ferro, passando per Virginia Raffaele e Miriam Leone, fino a Marco D’Amore, co-conduttore della serata) che ha il dichiarato scopo di avvicinare i telespettatori a un mondo percepito spesso come lontano. Ne tiene attaccati allo ...