Ritrovato il cadavere della ragazza dispersa in mare da Capodanno

Dispersa in mare a Capodanno - Ritrovato il cadavere della ragazza : È stato trovato il cadavere di Alessia Puppo, la donna di Strevi, in provincia di Alessandria, Dispersa in mare dalla sera di Capodanno ad Albenga. La 30enne, dopo una lite con il suo fidanzato, è stata vista gettarsi in acqua.Il corpo della ragazza è stato avvistato in mare dai soccorritori al largo di Alassio e subito recuperato. Non è ancora stato effettuato il riconoscimento ufficiale, ma secondo la capitaneria di Savona non ci sono dubbi ...