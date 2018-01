Rischio hard Brexit? Ryanair si è già premunita

AIDAA : a Rischio congelamento 5mila clochard con cani : Un accorato appello ai sindaci ed alle amministrazioni comunali di tutta Italia arriva dal presidente di AIDAA Lorenzo Croce “perché in queste giornate di freddo riservino una aliquota dei posti nei dormitori pubblici anche a quei clochard con i cani che lo richiedono, infatti molto spesso i clochard con i cani al seguito vengono respinti dai dormitori che non prevedono l’accesso per le ore notture di fido, che spesso invece è ...