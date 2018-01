Riscaldamento globale | Terra più arida e a rischio incendi 

Il Riscaldamento globale aumenterà le eruzioni vulcaniche? : 'Probabilmente vedremo molta più attività vulcanica in aree del mondo in cui i ghiacciai e i vulcani interagiscono', spiega citando il nord ovest degli Stati Uniti, il Sud America meridionale e ...

Entro i prossimi 30 anni il cioccolato potrebbe scomparire dalla faccia della Terra per colpa del surRiscaldamento globale : Il cioccolato potrebbe scomparire definitivamente nel giro di pochi decenni, tre per la precisione, come affermato dagli esperti del National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia federale statunitense che si interessa di meteorologia. Il cambiamento climatico, infatti, sta incidendo notevolmente sulla vita e sullo sviluppo delle piante di cacao, a cui si aggiunge anche una richiesta di cioccolato sempre più pressante da parte ...

Clima - studio : il 25% delle terre a rischio aridità con il Riscaldamento globale : Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change e condotto da un team internazionale, composto tra gli altri dai ricercatori della University of East Anglia, oltre il 25% delle superfici del pianeta potrebbe diventare arido in modo significativo se il riscaldamento globale dovesse raggiungere i 2°C. Gli esperti hanno esaminato le proiezioni di 27 modelli Climatici globali per identificare le aree del mondo in cui l’aridità (la ...

Ondata di gelo eccezionale porta gli USA nel freezer a Capodanno : -20°C a New York - -40°C in Minnesota. Trump scherza : “farebbe bene un po’ di Riscaldamento globale” : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, torna a parlare dei cambiamenti climatici dicendo che agli Stati Uniti farà bene “un poco” di riscaldamento globale per combattere l’eccezionale Ondata di gelo che sta colpendo il Paese negli ultimi giorni dell’anno e che si intensificherà secondo tutte le previsioni a Capodanno e ad inizio 2018. “Sulla costa Est potrebbe essere la notte di fine anno più fredda mai ...

“Fa freddo - servirebbe un po’ di Riscaldamento globale”. Il tweet di Trump scatena la polemica : In campagna elettorale liquidava il riscaldamento globale come una «bufala» inventata dai cinesi per «azzoppare» l’economia americana. E adesso che è presidente Donald Trump prende in giro gli scienziati del clima che mettono in guardia dai rischi del cambiamento climatico. Lo ha fatto con un tweet di fine anno, da Palm Beach, in Florida, dove è ...

