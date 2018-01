Rifiuti dal Lazio all' Emilia? Ecco cosa sta succedendo veramente

Rifiuti - sindaco Pd del Bolognese : "Ordinanza per bloccare i camion in arrivo dal Lazio" : La vuole far votare Stefano Sermenghi, primo cittadino di Castenaso, città vicina a uno degli impianti che dovrà smaltire i carichi in arrivo dalla Capitale

AMBIENTE E Rifiuti - Illustrate le modalità di applicazione da sindaco Tagliani e ass. Ferri : Nuova tariffa puntuale di raccolta RIFIUTI : numero conferimenti, parametri di calcolo e dettagli sui cassonetti 12-12-2017 / In primo piano Si è svolta questa mattina, martedì 12 dicembre 2017 in ...

Ospedale Avezzano - locale per depurazione d'aria sala parto usato come deposito Rifiuti pericolosi : L'Aquila - Un locale adibito alla depurazione dell'aria presso l' Ospedale di Avezzano , nel quale venivano stoccati rifiuti pericolosi , è stato sequestrato dai carabinieri forestali. Filtri d'aria usati, cemento, batterie esauste e lampadine di ogni tipo sarebbero solo una parte dei materiali accumulati nel locale dove sono istallate macchine adibite alla depurazione dell'aria nelle sale parto e nelle sale operatorie ...

Dall’energia ai Rifiuti - a che punto è la green economy in Italia : Consumi energetici in aumento, così come le emissioni di gas serra. E diminuisce la spesa in ricerca e sviluppo a fini ambientali. D’altra parte però vola il biologico e in 20 anni è diminuito drasticamente il ricorso alla discarica mentre cresce la raccolta differenziata (sebbene con notevoli disparità geografiche). A fare il punto è la terza Relazione sullo Stato della green economy in Italia, presentata oggi nella giornata inaugurale ...