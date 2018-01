: Riaperto canale contatto tra le 2 Coree - NotizieIN : Riaperto canale contatto tra le 2 Coree - CarloBi85609759 : RT @Agenzia_Italia: #CoreaDelNord: riaperto canale con Seul. Si discuterà la presenza degli atleti ai Giochi olimpici invernali https://t.c… - discoradioIT : RT @Agenzia_Italia: #CoreaDelNord: riaperto canale con Seul. Si discuterà la presenza degli atleti ai Giochi olimpici invernali https://t.c… -

Venti minuti al telefono, per riaprire le comunicazioni tra le duedopo un silenzio di quasi due anni. Come annunciato dal leader nord-coreano Kim Jong Un, un funzionario di Pyongyang ha contattato per la prima volta il versante Sud attraverso ildi comunicazione transfrontaliero, ha confermato il ministero sud-coreano per l'Unificazione.(Di mercoledì 3 gennaio 2018)