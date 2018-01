Replica Victoria fiction terza puntata su VideoMediaset

: @QuiMediaset_it Ma la replica di #Victoria? Sul sito di Mediaset non riesco a trovare la seconda puntata, e non vor… - __DaniOK : @QuiMediaset_it Ma la replica di #Victoria? Sul sito di Mediaset non riesco a trovare la seconda puntata, e non vor… - silvia_shell : Non so voi, ma io sono pronta a collegarmi alle 17:30 su itv e vedere la replica della puntata natalizia di Victoria - Jules_Giulia : Perché su Mediaset in demand non trovo la replica di Victoria di ieri sera?! Perché??? - pastelltraum : comunque stamattina ho visto lo speciale di Natale di Victoria, nel pomeriggio la replica dei primi episodi su cana… - AnnaAnnapierro : RT @dael72: Chi, come la sottoscritta, si fosse perso il finale del primo appuntamento con #Victoria sappia che oggi pomeriggio dalle 13.45… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Vi siete persi ladella serie tv VIDEOin onda il 2 gennaio in prime time su Canale 5? Nessun problema perché potrete rivedere l'episodio instreaming online sul sito web gratuito.it e in questo modo recuperare la penultimadi questain attesa della messa in onda della quarta e ultimacon la quale si chiuderanno i battenti di questa prima fortunata stagione. Streaming: rivedi laonline suChi non ha potuto re lae penultimadidi questa sera in tv, infatti, potra' rivederla instreaming da domani accedendo al sito gratuito.it oppure scaricando l'applicazione gratuita per tablet e cellulari, con la quale potrete rivedere questo terzo appuntamento ma anche quelli precedenti gia' trasmessi in tv, in qualunque momento lo ...