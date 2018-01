Renzi | testa a testa con M5s per essere primo partito

Dai 101 di Prodi al governo Renzi - dal Referendum al biotestamento. La XVII legislatura in un blob : Sergio Mattarella ha sciolto le Camere, chiudendo la legislatura e aprendo la campagna elettorale che si chiuderà con le elezioni politiche il 4 marzo 2018. Ecco uno spaccato di quello che abbiamo visto in questi cinque anni. Dalla conferenza stampa post elezioni del 24 febbraio 2013 di Bersani (“siamo arrivati primi ma non abbiamo vinto”), al suo incontro con i 5 Stelle in diretta streaming. Dalla tesissima cerimonia della ...

Biotestamento - la replica di un malato alla LoRenzin : “Non dica assurdità” : “Invece di dire assurdita’ circa favorire l’obiezione di coscienza alle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), poiche’ la neo legge sulle Dat non la prevede, vigili affinche’ i medici le rispettino, quando sara’, a cominciare dalle mie“. Lo scrive in una lettera inviata al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, un consigliere generale dell’associazione Luca Coscioni, Severino Mingroni, ...

Biotestamento - LoRenzin : "Garantirò il diritto all'obiezione di coscienza" : Invece no! Vogliamo continuare a lottare, vogliamo che la scienza si occupi seriamente di noi , vogliamo che anche solo la speranza di un farmaco, ormai in commercio da diversi mesi, e che si propone ...

Biotestamento - LoRenzin : «Garantirò il diritto all’obiezione di coscienza» : Il Biotestamento è appena diventato legge, ma già tre istituti cattolici hanno annunciato che non lo applicheranno: Cottolengo, Aris, Acquaviva (Bari). E, anche se la norma sulle Dat, le disposizioni anticipate di trattamento, non prevede una disciplina sull’obiezione di coscienza, la ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha già assicurato che è sua intenzione, «immediatamente dopo la pubblicazione della legge, incontrare i rappresentanti ...

Biotestamento - la LoRenzin si preoccupa dei cattolici ma non di spaccare in due il Sistema sanitario : E’ stata appena approvata la legge per le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) e il ministro Beatrice Lorenzin, quindi il governo, ha aperto alla possibilità di fare obiezione di coscienza quindi di smentire la legge: “un’esigenza che va assicurata. Incontrerò operatori sanità privata cattolica“. Il governo che in questa faccenda ha ritenuto di non assumere alcuna posizione, ma di rimettersi alla volontà dei gruppi ...

Biotestamento - LoRenzin si schiera coi cattolici : "Garantirò l'obiezione di coscienza per la legge" : La ministra: vigilerò come per l'aborto. Ma il Pd: arriva tardi, si occupi di applicarla Un'offensiva compatta e forse vincente. Contro la nuova legge sul Biotestamento, il mondo cattolico italiano, dopo i primi segni di ribellione a Torino, si muove unito fin nei suoi massimi vertici e incassa l'apertura della ministra Beatrice Lorenzin. È il giorno cui si schiera il ...

Richetti a testa bassa contro Renzi. Poi chiarisce con un video su Facebook : 'Polemica inventata' : Allora mi chiedo, perché non comprendiamo che in politica la parola data, anche su questioni poco rilevanti, conta, in una stagione così complessa?", aggiunge. Pochi minuti dopo lo stesso Richetti ha ...

Richetti a testa bassa contro Renzi : Duro affondo del portavoce del Pd e fedelissimo di Renzi, Matteo Richetti, nei confronti del segretario del partito. In un video, pubblicato in esclusiva sul sito del Corriere della Sera, Richetti tira in ballo Renzi durante un convegno a Napoli. "Non puoi andare ad Arezzo a dire siccome volevamo abolire il Senato e ci mettiamo la faccia su Banca Etruria, mi candido al Senato ad Arezzo", dice Richetti. Poi arrivi a Milano e "siccome sono a ...

Il millennial voluto da Renzi in direzione Pd perde la testa per un rigore negato e picchia l'arbitro : 2 anni di squalifica : Matteo Renzi lo aveva inserito come rappresentante delle Marche tra i 20 millennial da inserire nella direzione nazionale del Pd. Il pesarese Gianluca Vichi, 21 anni, è però anche dirigente sportivo di una squadra di calcio iscritta al campionato juniores ed è stato squalificato per due anni e multato di 500 euro per aver picchiato un arbitro.Durante una partita in trasferta della sua squadra, scrive il Resto del Carlino, ...

Beatrice LoRenzin sulla legge sul Biotestamento : "Da cattolica provo un po' di amarezza" : "Potevamo fare uno sforzo ulteriore". La ministra della Salute Beatrice Lorenzin commenta l'approvazione della legge sul Biotestamento sottolineando che "ci sono delle questioni tecniche che sono rimaste aperte". Intervenendo a un convegno sul diritto alle cure palliative organizzato da Antea in collaborazione con la Pontificia Accademia Pro Vita, la ministra sottolinea alcune difficoltà pratiche nel rapporto fra medico e paziente.Da ...

Banche - risparmiatori contestano Renzi : rischiano il foglio di via : Hanno contestato Matteo Renzi. E ora rischiano di non poter più mettere piede a Pistoia per tre anni. Non si tratta di violenti black bloc o pericolosi antagonisti, ma solo di due signori di mezza età "vittime" del SalvaBanche.La protesta contro RenziAngiolino Campigli, 72 anni di Lamporecchio e Moreno Gazzarrini, 59 anni di San Miniato il 24 ottobre scorso parteciparono ad una protesta in occasione della visita in città del ...

Biotestamento e Ius soli - Renzi non esclude il raddoppio : Matteo Renzi non ci sta. Anche se la dinamica con cui ieri il capogruppo in Senato, Luigi Zanda, porta tutti a pensare che il Pd abbia abbandonato ormai al proprio destino lo Ius soli, il segretario ...