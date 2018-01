Real Madrid | due spagnole su Llorente

Juve - c'è anche il Real Madrid sul giovanissimo Torres : Sull'attaccante esterno vice-campione del Mondo con la Spagna Under 17 c'è, però, anche il forte interesse della Juventus.

Calciomercato Real Madrid - Cristiano Ronaldo rinnova? : E si sa quanto per il portoghese sia importante non solo sentirsi il più forte del mondo, ma anche poterlo dimostrare con i numeri. Pure quelli del contratto. Durante le prossime finestre di mercato, ...

Il Real Madrid non molla la Liga : Zidane arringa le merengues! : Lontanissimo dal Barcellona, sovrastato dagli azulgrana nel Clasico, il Real Madrid e’ pronto per iniziare il suo 2018. Domani la prima dell’anno nella sfida di Coppa del Re in casa del Numancia. Zinedine Zidane assicura che “l’entusiasmo e’ quello di sempre e questo e’ quel che conta. Siamo in corsa su tre fronti e vogliamo dare il massimo in ogni partita, a cominciare dalla Coppa del Re”. Iniziano gli ...

Real Madrid - 100.000 euro ai giocatori come premio per il Mondiale per Club : Premi Real Madrid, 100.000 euro per la conquista del Mondiale per Club, che si aggiungono a quelli guadagnati per gli altri trofei conquistati nel 2017. L'articolo Real Madrid, 100.000 euro ai giocatori come premio per il Mondiale per Club è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : '2017 top - sono stato benedetto con il talento' : ROMA - Tutti i trofei vinti in carriera, compreso l'ultimo Pallone d'Oro , esposti con il panorama di Funchal, la capitale dell'isola di Madeira dove CR7 è nato, a far da sfondo. Con questa immagine e ...

Real Madrid - Ronaldo 'Io bendetto dal talento - ma quanto lavoro dietro' : MADEIRA - Cristiano Ronaldo ha chiuso il 2017, l'anno che gli ha regalato la seconda Champions League consecutiva, nella sua Madeira. Il fuoriclasse di Funchal ha posato nella sua isola insieme a ...

Calciomercato - svelato il piano del Real Madrid per arrivare a Kane : super offerta con contropartita per il Tottenham : Gareth Bale e soldi in cambio di Harry Kane. Secondo il “Daily Star” potrebbe essere questo il piano del Real Madrid per arrivare all’attaccante degli Spurs. Il club spagnolo sarebbe disponibile a spendere fino al 150 milioni di sterline (170 milioni di euro) per garantirsi a gennaio l’attaccante inglese e sarebbe disponibile a mettere sul tavolo Bale per ridurre il valore dell’operazione. Anche Jose’ ...

Clamoroso Real Madrid - pronta un’offerta shock per Hazard : il Chelsea vacilla : Il mercato di gennaio è pronto ad aprire i battenti. Il Real Madrid è intenzionato a mettere a segno un colpo importante per potenziare ulteriormente la rosa a disposizione di Zidane. In particolare i ‘Blancos’ da tempo hanno messo nel mirino Eden Hazard. Il club di Florentino Perez, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, starebbe preparando un’offerta shock da 120 milioni di sterline, circa 135 milioni di euro, per ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Coutinho vicino al Barca - United su Dybala - la Juve vuole Emre Can - il Real Madrid tenta Hazard : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...

Calciomercato - dall'Inghilterra : 'Il Real Madrid ha pronti 135 milioni per Hazard' : TORINO - Centotrentacinque milioni di euro per portare Eden Hazard al Real Madrid : è l'offerta che Florentino Perez sta mettendo a punto, secondo i principali tabloid britannici, dopo che il padre ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 1°gennaio in DIRETTA : Inter pensa a Pastore e Deulofeu - il Real Madrid tenta Hazard - la Juve vuole Emre Can : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata che la redazione di OASport dedica alla sessione invernale del Calciomercato. Ufficialmente la finestra delle trattative si aprirà dal 3 gennaio e sarà tale fino al 31 di questo stesso mese, limite entro il quale i contratti di eventuali nuovi acquisti dovranno essere depositati in Lega Calcio. Ci attende dunque un mese molto intenso in cui grandi e piccole squadre andranno a caccia ...