RC Auto | prezzi in discesa ma 1 | 6 milioni di italiani pagheranno di più

Prezzi in lieve calo per le RC Auto : ma quali fattori incidono sul costo finale? : L’Italia vanta un primato negativo in termini di assicurazioni. Il nostro paese deve fare i conti con il carico impositivo più elevato in Europa sui premi di assicurazione, soprattutto nel ramo Rc Auto. L’andamento in discesa per i Prezzi delle RC Auto Come sottolinea l’Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – nel 2016 il ramo Rc Auto ha visto una diminuzione del volume premi del 5,6%, mentre il ...