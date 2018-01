Raggi chiede giudizio immediato Caso nomine | Subito la verità Rischia una

Raggi chiede giudizio immediato su caso nomine : "Certa mia innocenza" : "Ho piena fiducia nella giustizia - scrive su Facebook il sonsaco capitolino - e credo fermamente che la trasparenza sia uno dei valori più importanti della nostra amministrazione"

Virginia Raggi chiede il giudizio immediato per il caso delle nomine in Campidoglio : Virginia Raggi chiede il giudizio immediato in riferimento alla vicenda delle nomine in Campidoglio per cui è stato chiesto il processo con l'accusa di falso documentale. L'udienza davanti al Gup dovrebbe tenersi il prossimo 9 gennaio."Ho chiesto al Tribunale di Roma il giudizio immediato nel procedimento aperto nei miei confronti dalla procura capitolina - scrive il sindaco di Roma su Facebook -. Desidero che sia accertata quanto prima ...

Roma - M5s chiede a Fucci di dimettersi da città metropolitana : lui si rifiuta. Raggi gli ritira deleghe da vicesindaco : Il Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni dalla città metropolitana di Roma a Fabio Fucci, sindaco di Pomezia che ha da poco annunciato correrà per il terzo mandato con una lista civica. Il primo cittadino si è rifiutato e ha invece accettato di riconsegnare le deleghe da vicesindaco. In un primo momento era sembrato che la decisione in proposito fosse stata rimandata. “Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5s della città ...

Spelacchio - ora Virginia Raggi chiede i danni per l'albero di Natale : ROMA Spelacchio, ora Virginia Raggi chiede i danni per l'albero di Natale. Che fine farà Spelacchio, l'albero di Natale di Roma più vituperato del mondo? Lo sostituiscono? 'No, assolutamente. Rimarrà ...

Raggi - Calenda : 'Chiede solo soldi ma il problema è come spenderli' : Carlo Calenda durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli parla di Roma e della sindaca Virginia Raggi: 'E' solo una turista per caso, perchè se io salto il consiglio dei ministri per incontrare 100 ...

Gli occhi dei clan su Ostia. E Raggi chiede l'Esercito : I clan a Ostia Nuova hanno aumentato il numero delle vedette, un modo per spiegare chi controlla il territorio. Dall'altra parte le istituzioni, dopo la spedizione punitiva a colpi di pistola in...

Roma - Raggi chiede aiuto a Lombardia e Piemonte per la gestione di 700 tonnellate di rifiuti indifferenziati : L’allarme per ora è rientrato, ma gli interessi incrociati degli imprenditori dei rifiuti (fra cui il solito Colari di Manlio Cerroni) continuano a mettere Roma in difficoltà. Tanto da costringere la sindaca Virginia Raggi a chiedere aiuto ad altre regioni italiane, Lombardia e Piemonte in testa. Il costo di questa operazione? “Ancora indefinito”. Non c’è pace per la gestione dell’immondizia nella Capitale ...