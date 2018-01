Quei cattolici contrari all' immigrazione di massa

: RT @SimoneMoriM: @comeDonQuixote I nemici di Papa Francesco sono i finti cattolici. Ricordatelo sempre. E quei maledetti che strumentalizza… - lorysem : RT @SimoneMoriM: @comeDonQuixote I nemici di Papa Francesco sono i finti cattolici. Ricordatelo sempre. E quei maledetti che strumentalizza… - siwel44it : RT @SimoneMoriM: @comeDonQuixote I nemici di Papa Francesco sono i finti cattolici. Ricordatelo sempre. E quei maledetti che strumentalizza… - marinapiva67 : RT @SimoneMoriM: @comeDonQuixote I nemici di Papa Francesco sono i finti cattolici. Ricordatelo sempre. E quei maledetti che strumentalizza… - a_stima : RT @SimoneMoriM: @comeDonQuixote I nemici di Papa Francesco sono i finti cattolici. Ricordatelo sempre. E quei maledetti che strumentalizza… - angelamultinu : RT @SimoneMoriM: @comeDonQuixote I nemici di Papa Francesco sono i finti cattolici. Ricordatelo sempre. E quei maledetti che strumentalizza… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) L'atteggiamento da tenere nei confronti dei fenomeni migratori non è condiviso da tutti i. Se per alcuni di questi, infatti, pare che l'accoglienza debba essere predisposta indiscriminatamente, per altri il problema è più complesso e va affrontato anche tenendo conto del "diritto a non emigrare". Papa Francesco è spesso stato accusato dai catttolici tradizionalisti di porre troppo l'accento sui migranti e poco sulle questioni di carattere spirituale. Me esattamente come il suo predecessore, in realtà, Bergoglio ha ribadito che l'è un fenomeno "che deve essere fortemente regolamentato". Certo, le occasioni nelle quali il pontefice argentino ha esposto questo punto sono state meno assidue rispetto a quelle in cui ha sottolineato la necessità di accogliere, tanto che alcuni suoi detrattori hanno finito per ...