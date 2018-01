Quarti di Coppa Italia – Risultati e tabellone 04-01-2018

Pagelle/ Juventus-Torino (2-0) : i voti della partita (Coppa Italia Quarti) : Pagelle Juventus Torino: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo ne derby della Mole, giocato all'Allianz Stadium e valido per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Quarti Coppa Italia : Juventus-Torino 2-0 : 22.36 La Juventus vince il derby di Coppa Italia (2-0) con il Torino e approda alla semifinale dove trova l'Atalanta. Allegri lascia in panchina Higuain, Dybala in campo.Bianconeri subito agguerriti, ma la prima vera chance (11') è per i granata con Berenguer. Poi la Juve sblocca (15'): rimpallo al limite,la palla finisce a Douglas Costa che inventa un sinistro all'incrocio. Dybala libero fallisce il raddoppio (17'), sul successivo rinvio di ...

Pronostici Coppa Italia/ Quote e scommesse su Juventus Torino : il derby finirà ai supplementari? (Quarti) : Pronostici Coppa Italia, le Quote e le scommesse sulle partite (Quarti di finale). Si chiuderanno nei prossimi giorni i quarti di finale del torneo: i nostri consigli per gli scommettitori(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:51:00 GMT)

Pagelle/ Napoli-Atalanta (1-2) : i voti della partita. La difesa nerazzurra è un bunker (Coppa Italia Quarti) : Pagelle Napoli Atalanta: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita del San Paolo, valida per i quarti di finale della Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:30:00 GMT)

Probabili formazioni / Juventus Torino : il simbolo bianconero. Quote - ultime novità live (Coppa Italia Quarti) : Probabili formazioni Juventus Torino: Quote e ultime live su moduli e titolari per il derby della Mole di Coppa Italia per i quarti (oggi 3 gennaio 2018)(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:31:00 GMT)

Video/ Napoli Atalanta (1-2) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - Quarti) : Video Napoli Atalanta (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio San Paolo ed è stata valida per i quarti di finale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:04:00 GMT)

