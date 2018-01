Quale visione dell' Italia prevale tra tutte le promesse elettorali?

: @enzo_boschi Tutti siamo politici,quando esprimiamo opinioni o voti. Questa visione secondo la quale il popolo sare… - enzoben43 : @enzo_boschi Tutti siamo politici,quando esprimiamo opinioni o voti. Questa visione secondo la quale il popolo sare… - MARIELLA7172 : RT @CesareSacchetti: La visione di Casaleggio era quella di Gaia, nella quale sorge una dittatura totalitaria globalista dove le nazioni so… - pietro_nurra : RT @CesareSacchetti: La visione di Casaleggio era quella di Gaia, nella quale sorge una dittatura totalitaria globalista dove le nazioni so… - orsoazzurro1 : RT @CesareSacchetti: La visione di Casaleggio era quella di Gaia, nella quale sorge una dittatura totalitaria globalista dove le nazioni so… - marise325 : RT @CesareSacchetti: La visione di Casaleggio era quella di Gaia, nella quale sorge una dittatura totalitaria globalista dove le nazioni so… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) La campagna elettorale è appena cominciata, e in questo inverno già ricco di nevicate fioccano anche inverosimili. E purtroppo, senza soluzione di continuità, da parte di ognuno dei quattro maggiori partiti che si contenderanno la leadership nelle prossime elezioni del 4 marzo, da Forzaal Pd, passando per la Lega e il M5s.Un interessante articolo del Sole 24 Ore fa una breve analisi di queste. In ordine, da destra a centrosinistra: la Lega punta sull'abolizionea Legge Fornero, ovvero riabbassare l'età pensionabile. Costo, circa 140 miliardi di euro. Forzavuole una flat-tax al 20%, al costo di circa 40 miliardi di euro. E innalzamentoe pensioni minime a 1000 euro, altri 18 miliardi di euro. Il M5s propone il reddito di cittadinanza, al costo di "soli" 15 miliardi di euro. Il Pd infine vorrebbe rimodulare ...