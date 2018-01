Proteste in Iran | lUe | Inaccettabile la perdita di vite umane

Khamenei : Proteste create dagli avversari dell'Iran : ... dal denaro alle armi, alla politica, agli apparati di intelligence, per creare disordini nella Repubblica islamica". La dichiarazione è arrivata con messaggio sul suo sito ufficiale ma l'erede di ...

Proteste in Iran - Macron : Teheran rispetti la libertà di espressione : In un colloquio telefonico Emmanuel Macron ha invitato il suo omologo Iraniano Hassan Rohani a "rispettare la libertà di espressione e di manifestare" del suo popolo. Il presidente francese ha quindi ...

Iran : 9 morti nelle Proteste della notte. Usa chiedono Consiglio di sicurezza Onu. Telefonata Rouhani-Macron : Islamabad ha promesso, per bocca del ministro degli Esteri Khawaja Asif, di rispondere presto per far 'conoscere al mondo la verità e la differenza fra i fatti e la fiction'. Intanto ha convocato l'...

Proteste in Iran - Usa : "Teheran metta fine a blocco social media" : L'amministrazione Trump ha chiesto al governo Iraniano di porre fine al blocco di Instagram e di altri popolari social media messo in atto per le Proteste antigovernative che stanno infiammando le ...

IRAN : Proteste - MORTI E ARRESTI/ Ultime notizie - l'accusa di Khamenei e il 'pericolo' social : PROTESTE in IRAN: continuano per il sesto giorno di fila le PROTESTE contro il carovita e la corruzione. Il governo di Rouhani rischia di vedersi sfuggire di mano la situazione: già 22 MORTI(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:28:00 GMT)

Il numero di morti per le Proteste in Iran sale a 20 - : Sei persone sono morte durante l'attacco alla stazione di polizia nella città di Kachdarizhan, provincia di Isfahan, dove hanno cercato di rubare le armi. A Khomeynishar è morta una ragazza di 11 anni ...

Iran - Proteste - arresti e torture. L'asservimento dell'Europa - : ... Bonino, Serrachiani, Boldrini e tutte le esponenti politiche del nostro paese hanno intenzione di prendere posizione in merito o se preferiscono continuare nella politica di accondiscendenza.

Per Khamenei i "nemici" dell'Iran dietro le Proteste di piazza : ... il denaro, le armi, la politica e i servizi di sicurezza per creare problemi al regime islamico" ha detto Khamenei.La guida suprema non ha specificato di quali nemici si tratti; se degli Stati Uniti ...

Iran - 23 morti - 450 arresti. Khamenei accusa delle Proteste i 'nemici' | : Proseguono le manifestazioni antigovernative : nuovi scontri nella notte tra lunedì e martedì. In tutto 450 persone arrestate: alcune rischiano pena di morte. LE DONNE SIMBOLO DELLA PROTESTA: VIDEO

Proteste e scontri in Iran : oltre 20 morti - è caos : Nove persone sono rimaste uccise nelle Proteste antigovernative della scorsa notte in Iran, tra cui un bambino di 11 anni e un mebro dei Guardiani della rivoluzione Segui su affaritaliani.it

Khamenei : “Il caos provocato dai nemici dell’Iran”. Altre 9 vittime nelle Proteste : Internet e i social network sono sottoposti ormai a un filtro rigidissimo in Iran, ma i dimostranti che sono scesi in piazza per il sesto giorno consecutivo continuano a organizzarsi e a documentare le proteste con video e fotografie. È un flusso a singhiozzo, ma che riesce comunque a dare le dimensioni di un movimento in crescita, nonostante il d...

Khamenei : nemici Iran dietro le Proteste : 12,52 "Negli eventi degli ultini giorni i nemici si sono uniti e usano i loro mezzi, soldi, armi, politiche, Servizi di sicurezza per creare problemi al regime islamico. Sono in attesa di qualsiasi occasione per cran attaccaolpire Iraniano". E' l'accusa della guida suprema Iraniana, l'ayatollah Khamenei, nel primo intervento dalle proteste. Il presidente Iraniano Rohani,ieri,ha accusato direttamente Trump di simpatizzare con chi protesta e di ...

Iran - quarto giorno di Proteste : 450 arresti - molti rischiano la pena di morte. Ucciso un bambino : In alcuni video finiti in rete e trasmessi dalle tv di tutto il mondo si vede una giovane donna che si toglie l'hijab e lo sventola dopo essere salita su un piedistallo. E' stata arrestata e di lei ...