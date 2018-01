Processo sulle nomine in Campidoglio | mossa a sorpresa della Raggi | chiesto il giudizio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 dicembre : Gli atti del “Processo” in Cassazione : “Aveva profili Facebook falsi per carpire notizie sulle borsiste : L’inchiesta – Sexgate “Manda la foto hot o niente concorso”. Il metodo Bellomo “falsi profili Facebook per spiare”. “processo” al consigliere di Stato per suoi corsi alle aspiranti magistrate. “Ragazze ricattate per vantaggi sessuali” di Carlo Tecce Che Grasso che fa di Marco Travaglio “Ma Che tempo che fa è una tribuna politica? È uno spazio elettorale?”. La questione, davvero centrale e decisiva per le sorti della Nazione, la ...