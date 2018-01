Processata per intralcio all' aborto | la storia di Mary Wagner

: RT @interrisnews: Domani, 4 gennaio, la nota attivista #prolife canadese Mary Wagner, sarà processata “per direttissima” per il reato di“in… - cuoreitaliano7 : RT @interrisnews: Domani, 4 gennaio, la nota attivista #prolife canadese Mary Wagner, sarà processata “per direttissima” per il reato di“in… - Amerigo95241091 : RT @interrisnews: Domani, 4 gennaio, la nota attivista #prolife canadese Mary Wagner, sarà processata “per direttissima” per il reato di“in… - tremendaful : RT @interrisnews: Domani, 4 gennaio, la nota attivista #prolife canadese Mary Wagner, sarà processata “per direttissima” per il reato di“in… - Urobertu : RT @interrisnews: Domani, 4 gennaio, la nota attivista #prolife canadese Mary Wagner, sarà processata “per direttissima” per il reato di“in… - franco56939151 : RT @interrisnews: Domani, 4 gennaio, la nota attivista #prolife canadese Mary Wagner, sarà processata “per direttissima” per il reato di“in… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018)saràper "all'". L'attivista pro life canadese, infatti, avrebbe violato la norma che vieta di pregare o parlare con le persone presenti nelle cliniche o nei centri abortisti. L'8 dicembre scorso - come ha riportato In Terris -era entrata assieme ad una sua amica, Linda Gibbons, in una clinica abortista di Toronto con lo scopo di convincere le donne presenti ad evitare la pratica dell'. Un'azione simbolica, che ha visto le due attiviste porgere alle donne ricoverate delle rose alle quali erano attaccate una riproduzione in plastica di un feto di dieci settimane e le informazioni utili a contattare un "Centro per l'aiuto alla vita per donne con gravidanze difficili". Ma la "dimostrazione", secondo quanto riferito da Lifesite News, è stata ...