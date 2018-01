Problemi Destiny 2 oggi 3 gennaio | orario manutenzione per l’aggiornamento 1 1 1 2

Problemi Destiny 2 - Tre di Ori ed Engrammi Predestinati non funzionano : Nuova settimana, nuova polemica per Destiny 2. Bungie promette, Bungie distrugge: aveva detto che i Tre di Ori e gli Engrammi Predestinati avrebbero fatto sentire i giocatori molto più soddisfatti delle ricompense nel gioco, ma pare che questi non funzionino. Con l'ultimo aggiornamento di Destiny 2 lo sviluppatore ha introdotto questi nuovi articoli speciali nell'inventario del "venditore" Xur, che come sappiamo appare ogni settimana nel ...

Problemi Destiny 2 dopo lancio DLC - utenti standard impossibilitati ad accedere ad attività base? : L'approdo sul mercato del nuovo DLC di Destiny 2, La Maledizione di Osiride, è avvenuto soltanto pochi giorni fa (il 5 dicembre), e ovviamente tantissimi sono i giocatori che, dopo una lunga attesa, hanno ricevuto pane per i propri denti e si sono da subito fiondati alla scoperta dei nuovi contenuti innestati da Bungie nel proprio titolo. Non sono ovviamente mancate polemiche però legate soprattutto a tutti coloro che il DLC non l'hanno ancora ...

Aggiornamento 1.1.1 per Destiny 2 : Bungie risponde alle polemiche - ecco la lista dei Problemi : Bungie nel suo Aggiornamento settimanale non ha solo parlato della Contesa di Fazioni di Destiny 2, ma ha anche speso qualche parola sui problemi che affliggono il gioco. Prima di tutto dell'annoso problema dell'impossibilità di platinare Destiny 2 per chi non ha acquistato il DLC La Maledizione di Osiride. Con il DLC Bungie infatti ha aumentato il livello minimo per partecipare ad alcune attività. Questo significa che per accedere ad alcuni ...

Problemi Destiny 2 - dopo il livello 20 “ruba” dal 50 al 95% degli XP guadagnati? : Destiny 2 ha un problema: molti giocatori stanno sperimentando un calo vertiginoso di XP guadagnati dopo aver raggiunto il livello 20. Per questo qualcuno ha fatto i calcoli, arrivando a una conclusione che non potrebbe piacere a qualcuno. Poco dopo il lancio di Destiny 2 i giocatori hanno realizzato questo, dopo aver raggiunto il 20 di level cap, gli XP guadagnati non si riflettevano nella barra di progressione. Alcuni giocatori che ...

Aggiornamento sui Problemi per Destiny 2 tra errore Buffalo - schermate nere e pegni spariti : Bungie è tornata come ogni settimana a raccontare i passi avanti fatti in Destiny 2. In particolare questa volta ci parla dei problemi che sta affrontando il gioco e cosa sta facendo lo sviluppatore per risolverli. L'ultima newsletter di Bungie scende nei dettagli su elementi che già conosciamo, come le novità che apporterà la Maledizione di Osiride ma anche informazioni importanti sui miglioramenti in programma per Destiny 2. Se volete potete ...

Problemi per Destiny 2 con Clarion Call? Bug causa perdita dei doppi XP : Tutti sanno che il primo evento Clarion Call di Destiny 2 può donare una dose doppia di XP a coloro che partecipano durante questo weekend. L’evento è iniziato ieri alle 19:00 e durerà per tutto il fine settimana, andando a concludersi precisamente alle 19:00 per ora italiana di lunedì 20 novembre. Questo accade per tutti i giocatori, non solo per chi è attualmente presente in un clan. Ci sarebbe però un bug che stanno riscontrando alcuni ...

Possibili Problemi Destiny 2 il 16 novembre - previsto down su PS4 - Xbox One e PC : i dettagli : Indubbiamente tanto il lavoro alle spalle di Destiny 2, il titolo sviluppato dai ragazzi di Blizzard che, nel corso di questi primi due mesi e oltre di permanenza sul mercato ha coinvolto all'interno del suo mondo di gioco milioni di utenti provenienti da tutto il globo. Ovviamente una partecipazione tanto massiccia da parte dell'utenza corrisponde a un'attenzione maggiore da dover destinare (è proprio il caso di dirlo) alle diverse ...

Problemi Destiny 2 sul guadagno di punti XP - strategia studiata a tavolino da Bungie? : Sono state indubbiamente non poche le feature di Destiny 2 che hanno fatto storcere il naso agli utenti sin dai primissimi giorni successivi al lancio del gioco sul mercato videoludico: lasciando per un momento da parte il problema Cabbage - che ha afflitto una larga fetta di utenza del titolo Bungie ma che di fatto è imputabile in minima parte al team di sviluppo – sono le magagne in game vere e proprie che fanno storcere il naso ai tantissimi ...

Destiny 2 : gli utenti PC lamentano Problemi dopo la pubblicazione della patch 1.0.6 : Destiny 2 è ormai realtà, oltre che su console, anche su PC dallo scorso 24 ottobre. Il titolo di Bungie, del quale vi abbiamo proposto la nostra puntuale e utile guida, è stato tra i protagonisti della Paris Games Week 2017, in occasione dell'evento, infatti, è stato annunciato l'arrivo del DLC Curse of Osiris il prossimo 5 dicembre.Oggi si torna a parlare dello sparatutto segnalandovi la disponibilità della nuova patch 1.0.6. L'aggiornamento ...