Prime foto di Grey’s Anatomy 14×09 con il marito di Jo al Grey Sloan | tutti amano Paul?

Fiat Cronos - Prime foto degli interni : La filiale brasiliana della Fiat ha pubblicato le Prime foto degli interni della Cronos, la berlina che sarà presto disponibile sul mercato sudamericano. Troviamo così un'ulteriore conferma della stretta parentela tra la Cronos e la Argo, dal momento che anche l'abitacolo propone contenuti sostanzialmente identici tra i due modelli.Caratteristiche. Il design degli interni è piuttosto tradizionale, con la strumentazione mista analogica e ...

Prime foto di Bishop e Torres in NCIS 15 - insospettabile coppia felice in incognito (solo per finta?) : Quando NCIS 15 tornerà in onda negli Stati Uniti col primo episodio della seconda metà di stagione, i fan più accaniti della serie potrebbero avere un dejà vu: Bishop e Torres lavoreranno infatti a un'operazione in incognito, interpretando la parte di una coppia felice. Nell'episodio 15x11 intitolato "High Tide", che andrà in onda su CBS il prossimo 2 gennaio, i due personaggi interpretati da Emily Wickersham e Wilmer Valderrama fingeranno ...

Prime foto di Troy : Fall of a City - la serie Netflix con Frank Gallagher di Shameless e Wes di HTGAWM : La BBC ha pubblicato le Prime immagini di Troy: Fall of a City, la prossima serie a tema epico in co-produzione con Netflix: girato a Città del Capo, in Sudafrica, questo kolossal a episodi ha l'ambizione di raccontare la presa di Troia attraverso lo sguardo di diversi protagonisti. In particolare, la storia sarà raccontata dal punto di vista della famiglia reale troiana nel bel mezzo dell'assedio della città, tra amori, intrighi, tradimenti e ...

Harry d’Inghilterra e Meghan Markle : ecco le Prime foto ufficiali del fidanzamento : E’ Alex Lubomirski, fotografo amato dalle star di Hollywood, ad aver scattato le foto ufficiali del fidanzamento tra Harry del Galles, 32 anni e Meghan Markle, la ex attrice 36enne sue futura sposa. Gli scatti sono stati realizzati a Frogmore House. Solo un paio di giorni fa, i due fidanzati hanno partecipato al tradizionale pranzo offerto dalla Regina Elisabetta ai familiari, prima di Natale. Le nozze sono fissate per il prossimo 19 ...

Cristiano Ronaldo - ecco le Prime foto di Martina : la quarta figlia del campione : «È stato sublime. Ho provato un sacco di emozioni e di amore. Non volevo separarmi dalla mia bambina e non potevo smettere di guardarla. Dare alla luce un bimbo è il miracolo...

The OA 2 prende forma : Brit Marling posta le Prime foto dal set e rivela il titolo della première : Mistero, racconti da brivido e finalmente le nuove riprese: The OA 2 prende forma e proprio ad un anno dalla messa in onda della serie su Netflix, arriva l'annuncio ufficiale e a darlo è proprio Brit Marling. Prairie Johnson ha tanto altro da raccontare e i nuovi episodi di The OA 2 potranno essere in grado di sciogliere i nodi ancora rimasti appesi dal finale della prima stagione della serie. "Eccitata e terrorizzata", questo ha detto Brit ...

Un successo il raduno di Ermal Meta al Memo Club : le Prime foto con i fan prima di Sanremo 2018 : Il raduno di Ermal Meta al Memo Club conferma il grande successo che il cantautore albanese ha riscosso in questo 2017 che si appresta a concludersi. "Senza di voi sarei solo rumore", queste le parole che l'artista ha rivolto ai molti fan presenti a Milano. Quest'incontro è l'occasione annuale, riservata ai tesserati al fan Club, per assistere a un concerto esclusivo del proprio artista preferito che può concedersi qualche momento in più per ...

Nadia Toffa le Prime foto dopo il dramma : Il settimanale “Chi”, pubblicherà in esclusiva nel numero in edicola il 20 dicembre, le prime eccezionali immagini di Nadia Toffa, dopo il drammatico malore che, tre settimane fa, ha fatto temere per la sua vita. L’inviata delle “Iene” è uscita dall’ospedale ed è stata fotografata mentre si recava dal parrucchiere. Ormai sembra essersi perfettamente ristabilita. Le immagini esclusive pubblicate dal settimanale ...

