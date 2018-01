Presentazione de “Amore a piene mani” di Giuseppina Carta - 12 gennaio 2018 - Circolo La Marina Sankara - Cagliari : “Bevi nel sogno di oggi/ senza temere di chiamarlo follia./ Conquista i limiti/ chiamali pure/ matura dolcezza./ Sarà un istante/ fuoco o pazzia/ no, non temere/ a chiamarla follia./ Bevi nell’oasi dei versi/ sarà magia.” ? “Fuoco o passione” Venerdì 12 gennaio 2018 alle 18:30 presso il Circolo La Marina Sankara, in via Napoli 62, […]

