Premier League | il Manchester City cala il tris | vince anche il Tottenham

Premier League - Llorente decisivo per il Tottenham : Harry Kane riposa dopo un periodo straordinario? Nessun problema, ci pensa Fernando Llorente, centravanti di scorta, a firmare il gol che sblocca la partita sul campo di una delle sue tante ex squadre,...

Video Gol Manchester City-Watford 3-1 : Highlights e Tabellino - Premier League 02-01-2018 : Risultato Finale Manchester City-Watford 3-1, Sterling (MC), Aut.Kabasele (MC), Aguero (MC), Gray (WAT) Cronaca e Video Gol, Premier League 02 Gennaio 2018. Il Manchester City torna alla vittoria dopo il pareggio nell’ultima giornata e, nella prima gara del 2018, va a sconfiggere il Watford all’Ethiad Stadium con il risultato di. LE SCELTE – Il City, che deve fare a meno di Gabriel Jesus, schiera il solito 4-3-3 con il ...

I risultati di Premier League : la diretta gol LIVE : SWANSEA-TOTTENHAM L'ultima vittoria dello Swansea in campionato contro il Tottenham risale al 1982 (2-0 ad ottobre). Entrambe le squadre hanno segnato nei 6 scontri di Premier League al Liberty ...

Premier League - per Gabriel Jesus lesione al legamento collaterale mediale : Premier League, per Gabriel Jesus lesione al legamento collaterale mediale Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Gabriel Jesus – “lesione al legamento collaterale mediale”. E’ questo l’esito degli esami ai quali è stato sottoposto l’attaccante del Manchester City Gabriel Jesus in seguito al suo infortunio nel match di Premier ...

Premier League - Arsenal-Chelsea : i bookmaker puntano sui Blues : ROMA - Il Chelsea può ripiazzarsi al secondo posto nel derby di Premier League in calendario domani. La squadra di Antonio Conte, ora terza a 45 punti, può scavalcare lo United (a quota 47, ma con una ...

Premier League - 22esima giornata - dove vedere Arsenal-Chelsea in Tv e in streaming : Il 2018 in Premier League propone una gara che si preannuncia spettacolare: il derby di Londra, che vedrà uno di fronte all’altra all’Emirates Stadium Arsenal e Chelsea. La formazione di Wenger sembra sempre più staccata dalla lotta Champions, ma ha davanti poco meno di metà stagione e vuole giocarsi le sue carte fino alla fine. […] L'articolo Premier League, 22esima giornata, dove vedere Arsenal-Chelsea in Tv e in streaming è ...

Premier League - ecco perché il Liverpool ha strapagato Virgil van Dijk? : Qui sotto lo vediamo in una situazione di questo tipo, contro una delle squadre che attacca meglio la profondità al mondo, il Manchester City di Guardiola. Van Dijk inizialmente marca Agüero, con il ...

Probabili Formazioni Arsenal-Chelsea - Premier League 03-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-Chelsea, 22^ giornata di Premier League 2017/2018, ore 20.45: emergenza in difesa per Wenger. Nella 22esima giornata di Premier League il Chelsea fa visita all’Arsenal in un London derby che si preannuncia spettacolare. La squadra di Arséne Wenger, quinta con 38 punti, è reduce dal contestato pareggio per 1-1 con il West Bromwich e proverà a conquistare i tre punti per mantenere la pressione sul ...

Fifa 18 : in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i possibili candidati al POTM di dicembre della Premier League : Nel corso dei prossimi giorni la Premier League, in collaborazione con EA Sports, annuncerà la lista dei candidati al premio “Player of the Month” di dicembre del massimo campionato inglese. La proclamazione del vincitore del POTM di dicembre, a cui verrà assegnata la speciale card ottenibile tramite le sfide creazione rosa, avverrà con ogni probabilità […] L'articolo Fifa 18: in attesa dell’annuncio ufficiale ecco i ...

Video Gol Everton-Manchester United 0-2 : Highlights e Tabellino Premier League - 22^ Giornata 01-01-2018 : Risultato Finale Everton-Manchester United 0-2, Cronaca e Highlights, Martial (MU), Lingard (MU), Premier League 22^ Giornata, 1 Gennaio 2018. Il Manchester United, nel momento più difficile della gestione Mourinho, sbanca meritatamente Goodison Park, battendo un buon Everton con due reti fantastiche di Martial e Lingard. LE SCELTE – L’ex Wayne Rooney parte sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Niasse. Vlasic e ...

Premier League : United - 2-0 all'Everton e secondo posto. Il Liverpool vince nel recupero : Colpo in trasferta degli uomini di Mou, che scavalcano il Chelsea. Terzo successo consecutivo per la squadra di Klopp

Probabili Formazioni Manchester City-Watford - Premier League 02-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Watford, 22^Giornata di Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Turno di riposo per David Silva nei Citizens, per gli Hornets chance dal primo per Okaka. La 22^Giornata di Premier League si chiuderà con il match all’Ethiad Stadium tra Manchester City e Watford. I Citizens vengono dal pareggio contro il Crystal Palace che ha interrotto la striscia di vittorie di fila degli uomini di Guardiola, e ...

Capodanno con la Premier League - i risultati in diretta LIVE : BURNLEY-LIVERPOOL (ore 16, diretta su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 3 HD) Con lo 0-0 contro l'Huddersfield (ennesima partita blindando la porta alla sua maniera) e complice il ko del Leicester (proprio contro il LIVErpool), il Burnley difende il suo sorprendente ...

Premier League - Serie A - Liga e coppe : il 2018 parte alla grande : 1 di 3 Successiva TORINO - Il 2018 del calcio parte subito forte . Premier League , Coppa Italia , Coppa del Re spagnola, Serie A : il menù della settimana è ricco di appuntamenti da non perdere. Ecco ...