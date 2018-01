Politiche 2018 | Bonfanti | Cannata e Garozzo non sarebbero eleggibili

: RT @GianandreaGaian: Se Erdogan e Imam danno ok a matrimonio per bambine di 9 anni vedremo subito quanto valgono civiltà e diritti umani pe… - Adriana80602870 : RT @GianandreaGaian: Se Erdogan e Imam danno ok a matrimonio per bambine di 9 anni vedremo subito quanto valgono civiltà e diritti umani pe… - ItalyinUK : Elezioni politiche italiane 2018: OPZIONE VOTO IN ITALIA PER ISCRITTI AIRE in UK, scadenza 8 gennaio - importante a… - Antonio89806538 : RT @GianandreaGaian: Se Erdogan e Imam danno ok a matrimonio per bambine di 9 anni vedremo subito quanto valgono civiltà e diritti umani pe… - lucvit69 : RT @GianandreaGaian: Se Erdogan e Imam danno ok a matrimonio per bambine di 9 anni vedremo subito quanto valgono civiltà e diritti umani pe… - CaleEuropaEdic : Portavoce Esecutivo Ue/Brennero:"Lo scopo riunione dell’8 Gennaio 2018 a Monaco sarà trovare una soluzione comune a… -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) La questione dellata' alle #Elezionidei sindaci dei Comuni al di sopra dei 20 mila abitanti è legata ad una legge elettorale che prevede le loro dimissioni 180 giorni prima dello scioglimento delle Camere, per cui di norma i primi cittadini che avrebbero voluto partecipare alla competizione del prossimo 4 marzo VIDEO avrebbero dovuto lasciare il loro incarico dopo l'estate scorsa. Secondo i conti fatti dagli esperti, entro il 10 settembre 2017. Questo avrebbe determinato i commissariamenti dei Comuni i cui primi cittadini avrebbero assunto questa decisione. Nel 2013, per evitare l'applicazione di questa normativa, fu fatto un decreto ad hoc nel 2012 poi convertito dalle Camere che prevedeva la deroga a questa normativa per i sindaci in carica qualora avessero voluto partecipare alle elezioni, ma in questa occasione il decreto non è arrivato. ...