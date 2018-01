Piazza Garibaldi pericolosa | Cinque incidenti in un anno | necessario

Cagliari. Telecamere : nuovi impianti in Piazza Garibaldi e in piazza San Michele : Il Servizio Innovazione Tecnologica del Comune di Cagliari ha collaudato i nuovi impianti di piazza Garibaldi e di piazza San Michele . Nelle piazze cittadine, completamente rinnovate e dotate di infrastruttura in fibra ottica, sono stati installati i sistemi di videosorveglianza e…Continua a leggere →

Piazza Garibaldi - apre venerdì il nuovo parcheggio interrato : Le Ferrovie dello Stato annunciano la cerimonia di inaugurazione del nuovo parcheggio Piazza Garibaldi -Napoli Centrale, che si terrà venerdì 15 dicembre alle 11 all'ingresso del parcheggio , in via ...

Sondrio choc. Automobilista travolge i pedoni in Piazza Garibaldi : Non è stato un attentato terroristico ma il gesto di un uomo ubriaco al volante. Attimi di paura a Sondrio dove un Automobilista italiano ha travolto delle persone in zona pedonale area dei mercatini di Natale in piazza Garibaldi. Feriti…Continua a leggere →