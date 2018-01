Peste suina | prosegue in Sardegna l' abbattimento di maiali

Peste suina : abbattuti 62 maiali in Ogliastra : Peste suina di nuovo in azione in Ogliastra. Gli uomini dell’Unita’ di progetto della Regione sono intervenuti nei territori di Villagrande Strisaili e Talana per l’abbattimento di maiali al pascolo brado illegale, non registrati, privi di controlli sanitari e di ignota proprieta’. Finora ne sono stati uccisi 62, 36 a Villagrande e 26 a Talana. Le operazioni si svolgono in coordinamento con la Prefettura e la Questura di ...

Peste suina africana - abbattuti 62 maiali in Sardegna : Roma, 30 dic. (askanews) L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che da questa mattina, nei territori di Villagrande Strisaili e Talana, sono in corso ...

Peste suina - in corso abbattimento maiali a Desulo e Orgosolo : Roma, 20 dic. (askanews) L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna comunica che da questa mattina, nei territori di Desulo e Orgosolo, sono in corso alcuni ...

Peste suina : 60 maiali abbattuti in Ogliastra : Task force contro la Peste suina di nuovo all’opera questa mattina nelle campagne di Villagrande Strisaili, in Ogliastra. Circa 60 maiali al pascolo brado illegale sono stati abbattuti perche’ non registrati, quindi di proprieta’ ignota, e non sottoposti a controlli sanitari. Le operazioni sono condotte dall’Unita’ di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna in coordinamento con la ...

Peste suina - situazione critica a Desulo : 80% di sieropositività : Roma, 15 dic. (askanews) I risultati dei test di laboratorio, ormai conclusi, sui campioni prelevati dai tre gruppi di 210 suini abbattuti lo scorso 8 dicembre nelle campagne di Arzana, Desulo e ...