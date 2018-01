Perù | bus precipita in un burrone nella Curva del Diavolo | almeno 48 morti

Tragico incidente in Peru' : autobus precipita in burrone - almeno 48 morti : Tragico incidente nella giornata di ieri in Perù: un autobus interprovinciale è uscito di strada ed è precipitato in un burrone nei dintorni di Huaral, città costiera a circa 80 km a nord di...

Incidente in Perù : bus precipita da una scogliera - almeno 48 morti : Un grave Incidente stradale si è verificato in Perù: un bus è precipitato da una scogliera su una spiaggia rocciosa, mentre percorreva uno stretto tratto di superstrada noto come la “Curva del diavolo”. I morti sarebbero al meno 48, a bordo vi erano 57 persone. Il mezzo percorreva la strada verso Lima, quando è stato colpito da un rimorchio per trattori ed è precipitato dal pendio. I soccorritori hanno lavorato per ore per salvare i ...

Un ex ufficiale peruviano è stato arrestato a Busto Arsizio perché accusato di crimini contro l’umanità : Raul Edgar Pavia Villanueva, un ex ufficiale della Marina Militare del Perù, è stato arrestato dai carabinieri di Busto Arsizio, dove viveva, perché accusato di crimini contro l’umanità. Il Tribunale Penale Nazionale di Lima ha emesso un provvedimento di cattura The post Un ex ufficiale peruviano è stato arrestato a Busto Arsizio perché accusato di crimini contro l’umanità appeared first on Il Post.