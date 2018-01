Pd | a rischio anche l' alleanza con Lorenzin

Lazio : Lulic e Marusic a rischio per la Spal - si ferma anche Di Gennaro : Assenti per il secondo giorno consecutivo, Adam Marusic e Senad Lulic . I due centrocampisti della Lazio non si sono allenati nel pomeriggio a Formello. Dopo l'assenza nella seduta di ieri, il ...

A rischio anche l’alleanza Pd-Lorenzin : Nuovi guai per la coalizione che si sta costruendo intorno al Pd: dopo il fallimento della trattativa con i radicali di Emma Bonino, scoppia il caso di “Civica popolare”, la lista che fa riferimento ai centristi di Lorenzin e Dellai. Al centro della querelle il simbolo con la margherita che i civici intendono utilizzare insieme al nome della minist...

Svolta sull'Ilva : 'Scongiurato rischio spegnimento'. Anche la Regione Puglia ritira sospensiva al Tar : Lo ha comunicato il ministro dello Sviluppo Economico Calenda: 'Ora lavoriamo insieme per ritiro ricorso' - Svolta sulla vicenda Ilva: non ci sarà spegnimento degli impianti. "Anche la Regione Puglia, ...

Nadal - forfait anche a Brisbane : a rischio Australian Open - Tennis : Si annuncia un inizio di stagione piuttosto travagliato per Rafael Nadal. Il numero uno del mondo è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro e dopo il forfait alla ricca esibizione di Abu Dhabi è arrivato quello - molto più pesante - all'ATP 250 di Brisbane, al via domenica, ...

Banche - ecco il rischio dei titoli illiquidi (MF) : MF ha riportato i risultati di uno studio condotto dalla Banca d'Italia alcuni strumenti finanziari complessi detenuti dai principali istituti europei. Il report segnala che un calo del 5% del valore ...

"Una montagna di titoli a rischio nelle banche francesi e tedesche" : Studio di Bankitalia sui prodotti finanziari meno trasparenti. Gli istituti europei ne hanno in portafoglio per 3600 miliardi Le debolezze delle banche italiane sono visibili; quelle delle banche di ...

Elezioni politiche - terrore Pd : adesso è a rischio anche nelle regioni rosse. I dati : Le mappe dei collegi uninominali che emergono dagli ultimi studi raccontano un incubo per il Pd: alle Elezioni politiche, nelle regioni rosse, dove fino ad alcuni anni fa non c'era partita, il ...

Banche in crisi e pochi controlli - così il risparmio diventa a rischio : "Aiuti umanitari", come li ha definiti lo stesso ministro dell'Economia, Padoan. Sono già partite le indagini della magistratura. Forse, nei prossimi giorni, saranno avviate le class action. Ma per ...

Bitcoin - oltre al rischio prezzo c'è anche l'incubo energia : ...di funzionamento di computer - dalla generazione di un solo Bitcoin ha fatto scrivere a Newsweek che le operazioni legate alla criptovaluta in teoria potrebbero consumare 'tutta l'energia del mondo ...

"Vi spiego perché la net neutrality è a rischio anche in Europa" : L'abolizione della net neutrality negli Stati Uniti "non è la fine di Internet" ma certo rischia di riaprire il dibattito in Europa sull'opportunità di mantenerla visto che "siamo rimasti solo noi". Lo spiega ad AGI il commissario di AgCom, Antonio Nicita, all'indomani della decisione della Commissione federale delle telecomunicazioni americana (Fcc) di ribaltare il principio sancito nel ...

"rischio Austria anche da noi - pronti a intese per il Governo" : Liberi e Uguali cercherà convergenze per il prossimo Governo. In un'intervista alla Stampa, Massimo D'Alema apre al sostegno politico come "forza riformista che a determinate condizioni è pronta a prendersi le sue responsabilità" per evitare che l'Italia prenda la strada Austriaca."Ciò che sta accadendo in una parte d'Europa è preoccupante e l'Italia non è estranea a questi rischi".D'Alema ribadisce la ...

