Parte ' Due di uno' | il programma di storytelling condotto da Michele Dalai

Saldi - si Parte. Un italiano su due è pronto a prendere d'assalto i negozi : Il 2018 parte con gli sconti di fine stagione. Tra domani e sabato scattano in tutta Italia i Saldi invernali, appuntamento particolarmente atteso dai consumatori, ma anche dalle imprese, che sperano di rifarsi dopo l'ennesimo anno difficile. Apre la Basilicata, segue la Valle d'Aosta e poi venerdì gran parte delle regioni avviano le vendite scontate.Quasi un consumatore su due è già pronto a partecipare ai Saldi, che ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : si rinnova il duello tra Stoch e Freitag : Buon anno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Garmisch, in Germania. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione nel primo giorno dell’anno, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che ...

Tournée 4 Trampolini 2018 : a Garmisch-Partenkirchen è già un duello tra Stoch e Freitag? : Seconda e ultima tappa tedesca, a cavallo tra i due anni solari: qualificazione il 31 dicembre, gara l’1 di gennaio, per inaugurare il 2018. Il trampolino, anche questo risalente alla prima fase del 1900, ha un profilo importante: il punto HS è posto a 140 metri, K a 125. Il record ufficiale appartiene a Simon Ammann con 143,5 metri, mentre Anders Jacobsen ha superato anche i 145 metri, ma la sua misura non è stata omologata. Il trampolino ...

Separate a Roma due gemelle siamesi arrivate dal Burundi - condividevano midollo spinale e Parte dell'intestino : Hanno potuto conoscersi, guardandosi negli occhi Francine e Adrienne, le gemelline siamesi di 7 mesi provenienti dal Burundi Separate all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il 30 novembre scorso. Posizionate schiena contro schiena, erano unite per la zona sacrale. condividevano il midollo spinale e la parte dell'intestino ano-retto. L'intervento è durato 12 ore e in camera operatoria si sono alternate 4 equipe, in tutto 25 persone, ...

Indietro tutta! 30 e lode - stasera in tv su RaiDue l'ultima Parte dello speciale con Renzo Arbore : L'appuntamento con Renzo Arbore e Nino Frassica per la seconda parte di ' Indietro tutta! 30 e l'ode ' su RaiDue è previsto per mercoledì 20 dicembre alle 21.05. A 30 anni esatti dal debutto della ...

Google vs Amazon Parte Due : finalmente si intravede un accordo : La diatriba fra Google e Amazon sembra finalmente avere una tregua. Entra nello store Google Chromecast e Youtube potrebbe tornare su Fire TV Stick L'articolo Google vs Amazon parte due: finalmente si intravede un accordo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Volley : A2 Maschile - la 3a di ritorno Parte con due anticipi : ROMA- La Serie A2 UnipolSai parte sabato sera con due anticipi che andranno in scena entrambi alle 20.30. Nel Girone Bianco torna in campo la Ceramica Scarabeo GCF Roma che sfiderà MaterdominiVolley.

Senzatetto salva due bambini da una casa in fiamme. Per i vigili del fuoco è un eroe. E sui social Parte la raccolta fondi : Un Senzatetto che camminava in un quartiere di Las Vegas non ha esitato ad agire quando ha visto delle nubi di fumo provenire da un condominio. Si è avvicinato per capire cosa stesse accadendo, poi ha udito delle urla provenire dall'interno. Ha aperto la porta con una spranga di ferro e ha tratto in salvo due bambini di 3 anni e 10 mesi. I vigili del fuoco hanno raccontato l'episodio in un post su Facebook, parlando di lui come di un eroe ...

Corsa serale della nave per Capri non Parte - duecento passeggeri protestano a bordo : Protesta al Molo Beverello di Napoli di circa duecento passeggeri, tutti capresi, in attesa da ore sotto la pioggia battente di poter far rientro a casa. La soppressione, a causa delle avverse ...

Calciomercato - Lecce attivo : due colpi a gennaio? I nomi dei possibili Partenti : Il Lecce, dopo il pareggio contro il Fondi, è pronto per due acquisti nel Calciomercato di Gennaio. La squadra allenata da mister Liverani è prima in classifica ed ha condotto magistralmente la prima parte del campionato, ma la società sa che bisogna tornare sul mercato. Con il tecnico Roberto Rizzo, in estate, infatti, non si era pensato al modulo 4-3-1-2, bensì al 4-3-3, per questo nella rosa del Lecce manca un trequartista puro. Figura che al ...

Valerio Scanu a Storie italiane (video) ricorda la Partecipazione ai due Festival di Sanremo e parla di Kudos e del fratello Alessandro : TELEVISIONI Rivediamo Valerio Scanu a Storie italiane (voto: 6) di mercoledì 22 novembre su Rai 1. Ecco le sue dichiarazioni nel salotto di Eleonora Daniele.Le sue precedenti esperienze. "Ricordo i piccoli dettagli. Del primo Sanremo ricordo la frenesia di quei momenti, facevamo tutto di corsa e non avevamo un attimo libero. Il secondo Sanremo è stato più equilibrato, sapevo cosa andavo a fare ed ero più consapevole".prosegui la ...

