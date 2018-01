Palermo | sparatoria via Brigata Aosta | feriti due condomini ma obiettivo era pregiudicato

Palermo : sparatoria in condominio di via Brigata Aosta - due feriti (2) : (AdnKronos) - Sono un uomo e una donna, le due persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. I due, che sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita, sarebbero stati colpiti mentre si trovano in due piani dive

Palermo : sparatoria in condominio in via Brigata Aosta - due feriti : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - Sono due le persone rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. Sul posto si trovano le volanti della polizia e i sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Palermo : sparatoria allo Zen - ferito 27enne : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - sparatoria nella notte nel quartiere Zen di Palermo. Un giovane di 27 anni, Vincenzo Selvaggio, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola, tre alla gambe e uno al torace. Immediatamente soccorso, è stato accompagnato da alcuni familiari a Villa Sofia, dove si trova