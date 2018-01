Palermo | paura a Monreale | crolla facciata palazzina disabitata

Palermo : stop alla fobia del volo - riparte 'Paura di volare? No problem' : Palermo, 18 dic. (AdnKronos) - 'Paura di volare? No Problem!'. Torna in campo il progetto di volotea, la compagnia aerea low cost che collega medie e piccole destinazioni in Europa, per combattere la fobia del volo. Insieme al Comune di Palermo, Gesap, Enav e Asp Palermo, la compagnia aerea ha avvia

Atterraggio d’emergenza per il volo Ryanair Milano-Palermo : “perdiamo carburante” - paura a bordo : Il volo Ryanair Milano-Palermo decollato da Malpensa alla volta dell’aeroporto di Punta Raisi e’ tornato dopo pochi minuti nello scalo lombardo perche’ la spia del velivolo segnalava una perdita di carburante. Il Boeing 737, intorno alle 7, ottenuta l’autorizzazione, e’ nuovamente atterrato e i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di un altro velivolo che e’ partito dopo due ore. Fonti ...

Bari-Palermo - paura per Embalo : colpo alla testa - trasportato in ospedale : Si sta giocando Bari-Palermo, gara importante per le zone alte della classifica del campionato di Serie B, partita che si sta giocando a viso aperto, al 60′ il punteggio è di 0-1 con la rete di Rispoli. Nel primo tempo paura per il calciatore rosanero Embalo, costretto a lasciare il campo in barella dopo un colpo alla testa. “Carlos Embalo è arrivato adesso in ospedale con diagnosi di trauma commotivo emicranio destro. I parametri ...

Maltempo - paura a Palermo : crolla un cornicione in centro : E’ crollato un cornicione da un palazzo nobiliare in corso Vittorio Emanuele a Palermo, dove polizia municipale e vigili del fuoco sono intervenuti per transennare l’area e provvedere con la messa in sicurezza. Chiuso il tratto che collega via Roma ai Quattro Canti. In quel momento, nessuno passava da li’. Il personale del 115 ha messo in sicurezza la facciata. Il forte vento sta causando disagi a Palermo. Alcuni cavi ...

Violenza su donne : medico Palermo - molte non denunciano per paura : Palermo, 25 nov. (AdnKronos) - "Sono ancora tante, troppe le donne vittime di Violenza che non denunciano i loro aguzzini. I dati che emergono dalla statistiche non sono reali, perché tante donne preferiscono non raccontare quello che subiscono". E' la denuncia di Liana Zambito, medico di Medicina d

Violenza su donne : medico Palermo - molte non denunciano per paura (2) : (AdnKronos) - La fotografia delle donne vittime di Violenza dice che le più colpite, a Palermo, sono state le donne nella fascia dai 36 anni ai 45 (74 casi) e quelle tra i 26 e i 35 anni (70 casi). Ma ci sono state anche 10 donne vittime di Violenza tra i 76 e gli 85 anni e 6 donne tra gli 86 e i 95

Palermo : Fedeli - lavoro scuola Falcone allo Zen fa paura (2) : (AdnKronos) - Fedeli ha quindi ricordato le parole di Falcone secondo cui 'La mafia non è affatto invincibile. E' un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine'. "Giorno dopo giorno - ha detto - trasformiamo le lucide parole di Giovanni Falcone in realtà e in impegno.

Palermo : Fedeli - lavoro scuola Falcone allo Zen fa paura : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - "Una statua oggi riprende il suo posto all’interno della scuola Falcone ma la memoria e il ricordo degli insegnamenti del giudice ucciso barbaramente 25 anni fa non hanno mai lasciato, neanche per un secondo, il cuore e la testa delle giovani e dei giovani che si forma