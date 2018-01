Palermo | due persone ferite a colpi di pistola

Palermo : sparatoria in condominio di via Brigata Aosta - due feriti (2) : (AdnKronos) - Sono un uomo e una donna, le due persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta oggi pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. I due, che sono stati trasportati in ospedale ma non sono in pericolo di vita, sarebbero stati colpiti mentre si trovano in due piani dive

Palermo : sparatoria in condominio in via Brigata Aosta - due feriti : Palermo, 2 gen. (AdnKronos) - Sono due le persone rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio in un condominio di via Brigata Aosta, a Palermo. Sul posto si trovano le volanti della polizia e i sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Palermo - la tv gli cade addosso : grave un bimbo di due anni : Il bimbo ha provato ad accendere la tv ma lo schermo gli è caduto addosso. Dramma a Partinico, in provincia di Palermo, dove un bimbo di 2 anni è rimasto schiacciato da un televisore. Secondo una ...

Palermo : droga e banconote false - due arresti : Palermo, 28 dic. (AdnKronos) - Sotto la sella del suo motorino nascondeva 200 grammi di hashish e nel suo appartamento altre tre dosi di droga e 97 banconote da 20 euro false. Con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione di banconote false e furto di energia ele

Superenalotto - a Palermo e Messina due premi da un milione : Natale fortunatissimo per due siciliani con il Superenalotto. Il concorso 'Supernababbi di Natale' premia la Sicilia: sono due su 20 i premi da un milione vinti nell'Isola e vanno a un palermitano e a ...

Palermo : in auto con 100 grammi di hashish - due arresti : Palermo, 23 dic. (AdnKronos) - Viaggiavano nella notte sulla strada statale 121, che collega Palermo ad Agrigento, trasportando 100 grammi di droga e poco più di 720 euro in contanti. I carabinieri gli hanno intimato l'alt a un posto di blocco all'altezza del bivio Mangano e, dopo un breve tentativo

DIRETTA / Palermo Ternana (risultato live 1-0) info streaming video e tv : Due cambi per gli ospiti : DIRETTA Palermo Ternana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Barbera, dove la capolista incrocia gli umbri in Serie B(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 15:22:00 GMT)

Due domeniche di concerti e spettacoli natalizi al Mercato Excelsior di Palermo : Palermo. Il Natale arriva anche al Mercato Excelsior - Oratorio dei Sapori di Palermo. Due domeniche all'insegna della musica e dei giochi per bambini allieteranno i visitatori del nuovo villaggio del ...

Palermo : tentato furto in banca a Bonagia - due arresti : Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - Sventato, la scorsa notte, un tentativo di furto in un'istituto di credito nel quartiere Bonagia, a Palermo. La polizia ha arrestato in flagranza di reato Marco Marsala, 38 anni, e Giuseppe Graviano, 42 anni. Gli agenti li hanno sorpresi in via del Cigno intenti il pri

Serie B : Bari-Palermo - profumo di A; titoli di coda per due tecnici? Video : Due pareggi e due vittorie delle squadre di casa hanno caratterizzato gli anticipi della 18a giornata di campionato di Serie B [Video]. Novara-Cremonese e Ternana-Parma sono finite sull'1-1, mentre il Cesena ha battuto in rimonta il Pescara per 4-2 e lo Spezia ha liquidato di misura il Foggia per 1-0. In attesa delle altre gare, il Parma è in testa alla classifica mentre il Cesena, confermando gli ultimi progressi, si porta a 21 punti ed è ...

Vaccini : Asp Palermo attiva due nuovi centri a Casteldaccia e Altavilla : Palermo, 21 nov. (AdnKronos) - L'Asp Palermo ha attivato due nuovi centri di vaccinazione a Casteldaccia e Altavilla Milicia, nel distretto di Bagheria. I centri, realizzati grazie alla sinergia con le rispettive amministrazioni comunali, saranno aperti a Casteldaccia (guardia medica di largo Salapa

Palermo - tentano un furto in una casa : due arresti dei poliziotti : Gli agenti di una volante hanno sventato un furto a Palermo ed arrestati i presunti ladri. Si tratta di Giuseppe Di Lorenzo, 50 anni di Torretta e Antonino Tortorici, di 23, di Borgo Nuovo. I ...