La Banca centrale del(Sbp) ha dato il via libera all'utilizzazione dellocinese, in sostituzione del dollaro, neglicommerciali bilaterali con la. "Importazioni, esportazioni, transazioni finanziarie e iniziative di investimento" potranno essere realizzate incinesi, fa sapere la Sbp. L'iniziativa fa parte dell'accordo fra Islamabad e Pechino per realizzare nel periodo 2017-2030 il Corridoio economico ta lae il