PAGELLE Juventus-Torino | i voti della partita Coppa Italia quarti - primo tempo

Verona-Juventus - le PAGELLE bianconere : Benatia ok - Higuain è altruista : SZCZESNY - voto: 6 Infilzato al primo tiro nello specchio: graffio su una serata di relax. LICHTSTEINER - voto: 6,5 Riproposto sulla corsia destra, ha poco lavoro in difesa e buoni spazi per le ...

Verona-Juventus - le PAGELLE di CM : Benatia super - Matuidi croce e delizia : MANDZUKIC 5.5: torna esterno puro, lotta e si sacrifica come se fosse sempre la cosa più normale del mondo. Però, davanti, non si vede quasi mai (82' MARCHISIO ng ). HIGUAIN 6: notte da tiro al ...

Verona-Juventus 1-3 PAGELLE - voti e highlights 19^ giornata : doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) : Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: doppio Dybala trascina i bianconeri (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Juventus 1-3 pagelle, voti E highlights- La Juventus, dopo la grande vittoria sulla Roma, va a far visita al Verona. Allo stadio Bentegodi, i bianconeri vincono per 3 a 1 e si riavvicinano al Napoli. ...

PAGELLE Verona-Juventus 1-3 : torna la “Dybala mask” : Pagelle Verona-Juventus – Allegri rischia la frittata nella gara della 19^ giornata del campionato, qualche difficoltà di troppo per la Juventus che vince sul campo del Verona e si riporta ad un solo punto dal Napoli ma la squadra bianconera non ha convinto almeno fino al 30esimo della ripresa, in particolar modo nel mirino le scelte dell’allenatore bianconero con scelte all’intervallo che potevano costare caro. In particolar ...

Juventus-Roma - le PAGELLE bianconere : Szczesny decisivo - Matuidi c'è : Szczesny - voto: 8 Buffon può lasciare tranquillo: annulla la Roma da solo. La parata su Schick vale tre punti e magari un pezzo di scudetto. decisivo anche su El Sharaawy e Under. BARZAGLI - voto: 6,...

Juventus-Roma 1-0 - le PAGELLE : decisivi Benatia e Szczesny : JUVENTUS Szczesny 8 Fortunato sulla traversa di Florenzi, decisivo nella parata su Schick a qualche spicciolo dalla fine. E' uno dei tre ex della partita e siccome sino a quel momento era rimasto ...

PAGELLE/ Juventus-Roma (1-0) : i voti della partita (Serie A 2017-2018 18^ giornata) : Pagelle Juventus Roma: i voti della partita di Serie A per la 18^ giornata, i giudizi su migliori e peggiori nel posticipo all'Allianz Stadium (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 23:20:00 GMT)

Serie A 2018 - PAGELLE Juventus-Roma : 1-0 nello scontro al vertice all’Allianz Stadium. Benatia decide la partita : La Juventus batte la Roma per 1-0 nel posticipo della 18a giornata, pur soffrendo nel finale, e si riporta a -1 dal Napoli. A decidere la sfida la rete al 18′ di Benatia. Andiamo a scoprire le Pagelle della sfida dell’Allianz Stadium. JUVENTUS Szczesny 7 Inoperoso in avvio di gara, si fa trovare prontissimo su El Shaarawy e Schick. Barzagli 6,5 Imbriglia De Rossi, costringendolo al fallo da giallo e placandolo dopo un ottimo avvio. ...

PAGELLE Juventus-Roma 1-0 - Szczesny salva il risultato con un miracolo : 1/20 LaPresse/Fabio Ferrari ...