Pagelle Juventus-Torino 2-0 | Coppa Italia 2018 | Douglas Costa e Pjanic dipingono calcio

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Laregola ilper 2-0 e approda senza troppi patemi alle semifinali di Tim Cup 2017/18. Un gol per tempo per i bianconeri che aprono le marcature con un pregevole sinistro al volo di(migliore in campo) e chiudono i conti con Mario Mandzukic. Nelmale Berenguer e Iago Falque, si salvano solo Niang e Milinkovic-Savic(4-3-2-1): Szczesny 6 – Per larghi tratti del match risulta inoperoso. Sbroglia la normale amministrazione e fa da spettatore perchè gli avversari dalle sue parti non si vedono quasi mai. Sturaro 6 – In fase difensiva Berenguer non lo fa ammattire, per cui prova anche a spingersi in avanti con risultati alterni. Dal 1’st Lichtsteiner 6 – Entra in campo e si fa subito sentire sulla fascia destra. Corre molto e risulta più utile di Sturaro. Rugani 6,5 – Perde Niang in una sola occasione e quasi ci ...