P a | 2018 di assunzioni ma nuove regole

Assunzioni Poste Italiane 2018 Nord-Sud fino al 3 gennaio : posizioni per postini Video : Dopo il recente aggiornamento sulle 6 mila Assunzioni in Poste Italiane [Video] e sui Concorsi pubblici per giuristi-economisti, profilo funzionario fino al 7 gennaio segnaliamo un importante aggiornamento sul recruiting di Poste Italiane La buona notizia riguarda proprio il massiccio piani di reclutamento di personale.L’azienda ha finalmente pubblicato l’annuncio di #selezione di postini su tutto il territorio italiano. Il contratto di lavoro è ...

Campania - De Luca : nel 2018 puntiamo su 4mila assunzioni sanità : Napoli , 29 dic. (askanews) 'Chiediamo di fare 4mila nuove assunzioni di medici e infermieri nel 2018. Così possiamo bandire concorsi riservando una quota per i precari non ancora stabilizzati. Dunque,...

Incentivi assunzioni e decontribuzione nel 2018 - ecco le novità della manovra Video : La manovra finanziaria che sta per essere definitivamente approvata, come sempre abbraccia diversi settori di intervento. Tasse, pensioni, famiglie ma anche il lavoro godranno di nuove norme e nuovi provvedimenti che entreranno in vigore l’anno prossimo. La manovra che ha ottenuto il via libera della Camera, compresa la fiducia che il Governo Gentiloni aveva chiesto sul provvedimento, adesso attende l’ultimo passaggio. Il Senato in terza lettura ...

Vigili del Fuoco - nuove assunzioni nel 2018 : c'è l'ok della Commissione bilancio : nuove assunzioni nei Vigili del Fuoco. In ballo, secondo quanto riferito dalla deputata del Pd Marilena Fabbri, ci sarebbero 350 nuovi posti di lavoro nel 2018. Merito di un emendamento approvato in Commissione...

Poste Italiane : assunzioni 2018. Ben 6mila persone in tutta Italia : Poste Italiane annuncia la campagna assunzioni per il 2018 come portalettere e diverse altri ruoli con migliaia di assunzioni

Assunzioni scuola e concorso docenti 2018 Fedeli : 'Novità graduatorie regionali' Video : Assunzioni dei docenti nella #scuola e concorsi del 2018, le graduatorie degli insegnanti potrebbero essere regionali. A dichiararlo è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in procinto di stravolgere uno dei tasselli fondamentali della riforma della Buona scuola di Renzi di due anni fa. Ovvero del meccanismo che finora ha permesso di assumere i docenti nelle scuole anche fuori regione rispetto alla residenza, situazione che ha ...

Jesolo Turismo : assunzioni in vista per il 2018 (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Lo Jesolo International Club Camping è stato il primo campeggio d’Europa completamente alimentato ad energia “pulita”, cosa che gli ha portato diversi riconoscimenti internazionali. E probabilmente anche tra i pochi in Italia ad avere una formula “all inclusive” con tutti

Jesolo Turismo : assunzioni in vista per il 2018 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ottima l’opportunità professionale per lo Jesolo International Club Camping. “Stiamo parlando di una struttura ricettiva di eccellenza – riferisce il direttore Sergio Comino – e che ha una clientela di Austria e Germania per l’80%. Rappresenta, dunque, un ottimo banco di

Jesolo Turismo : assunzioni in vista per il 2018 : Venezia, 26 nov. (AdnKronos) - Jesolo Turismo, opportunità di lavoro per l’estate 2018. La società partecipata, che ha in gestione alcune delle eccellenze della città, a cominciare dal servizio di salvataggio, per proseguire con il camping a cinque stelle, due stabilimenti balneari, il Pala Arrex e

Lavoro Ferrovie dello Stato - piano assunzioni 2018 : 500 posti per laureati Video : Il Gruppo #Ferrovie dello Stato ha annunciato il piano #assunzioni 2018 che permettera' a 500 giovani diplomati e laureati di entrare a far parte della principale azienda italiana per la realizzazione e la gestione di opere e servizi di trasporto. Il piano è Stato concordato con i sindacati ed è mirato all’attuazione di un ricambio generazionale che consenta al Gruppo di inserire nuove leve al posto dei dipendenti più anziani che potranno ...

Costa Crociere - nel 2018 previste 450 assunzioni : Genova - "Saranno 450 le unità di personale italiano che Costa Crociere prevede di assumere nel 2018 nell'ambito del piano da 4.500 assunzioni annunciato dal gruppo Carnival entro il 2022". Lo ha ...

Manovra 2018 - raffica di assunzioni : raffica di assunzioni nella pubblica amministrazione: lo prevede la Manovra 2018 varata dal Governo e ora in discussione al Senato. Dalle Forze...

Manovra 2018 : assunzioni per magistrati - avvocati - procuratori e 1400 impiegati : Maxi concorso per l'amministrazione giudiziaria e raffica di assunzioni anche per magistrati e nell'Avvocatura dello Stato. Lo prevede la