Ospedali del Regno Unito in tilt per il picco di influenza | stop a 55mila operazioni

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Sistema sanitario britannico inper ildell’: secondo i media locali il National Health Service ha ordinato che tutte lenon urgenti vengano cancellate o rimandate. La decisione riguarda circainterventi da posticipare per poter prestare cura ai pazienti affetti da. Secondo Independent e Telegraph neglidel Paese si registra il caos, con attese fino a 12 ore e barelle sistemate anche nei corridoi. I casi confermati disono aumentati del 50% nell’ultima settimana e gli esperti hanno parlato di un ceppo “australiano” eccezionalmente aggressivo. L'articolodelinper ildisembra essere il primo su Meteo Web.

Altre notizie : Ospedali del Regno ...

: ... "Il pianoRiorganizzazioneha un alto livello qualitativo, un buon punto di partenza sul quale la Politica e le esigenze dei Territori devono lavorare per modularlo. In ...

: Con questa nuova perturbazione, e con il relativo calo delle temperature, ildi contrarre l’è alto. Per questo idina generale della Fimmg Napoli lanciano une chiariscono che «l’stagionale non hacolpito». Sono infatti in molti a credere che il virusle abbia già fatto il proprio corso nei giorni che hanno preceduto il Natale. «Diversi pazienti – spiegano Luigi Sparano e Corrado ...