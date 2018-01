Ora la Raggi “caccia” Fabio Fucci Non sarà più il suo vicesindaco Scontro con il ribelle

Oggi la Terra raggiunge il perielio - è alla minima distanza dal Sole : allOra perché fa freddo? : Oggi 3 gennaio, precisamente alle 05:34 UTC (06:34 ora italiana), la Terra ha raggiunto il perielio (dal greco perì = intorno, helios = Sole) cioè il punto più vicino al Sole nel corso della sua orbita, ad una distanza di circa 147.097.233 km. Comunemente si è portati a pensare che la Terra sia più vicina al Sole durante il periodo estivo, nulla di più errato: le diverse temperature che caratterizzano ciascuna stagione non sono dovute alla ...

Ny Times - giornalismo indipendente e cOraggioso serve sempre più : New York, 2 gen. (askanews) 'La nostra società è ancora una volta trasformata da forze politiche, tecnologiche e ambientali che richiedono una analisi profonda e una attenta spiegazione. Più di 120 ...

Paolo Crepet presenta "Il COraggio. Vivere - amare - educare" : Quella che dobbiamo inventarci per creare un nuovo mondo, se non vogliamo che siano altri a inventarlo per noi; quella che i giovani devono riscoprire per non ritrovarsi tristi e rassegnati a non ...

Buffon : "Donnarumma - se vieni alla Juve non sbagli. Allegri è un fenomeno : vorrei avere il suo cOraggio-follia" : La Juve, la Nazionale, il futuro: Gigi Buffon si racconta in una intervista che potete leggere sulla Gazzetta in edicola oggi. Il numero uno bianconero parla di tutto e lancia un messaggio a Gigio ...

AndOra - oltre 2000 persone ad incOraggiare gli 85 cOraggiosi del cimento invernale : Uno spettacolo nello spettacolo, visto da 2000 persone, il cimento goliardico di Andora "Semmu a bagnu" che ha visto quasi cento partecipanti bagnarsi nel mare di Andora, animando la festa sulla ...

Giorgio Gaber e il cOraggio dell'ironia : ... senza il suo genio creativo, senza il suo coraggio di uscire dal gregge, sfidando ogni conformismo e convenzione, senza la sua eleganza nel prendersi gioco del mondo e senza il suo gusto per quella ...

Oltre 2000 persone ad incOraggiare gli 85 cOraggiori del cimento invernale di andOra : Uno spettacolo nello spettacolo, visto da 2000 persone, il cimento goliardico di andora "Semmu a bagnu" che ha visto quasi cento partecipanti bagnarsi nel mare di andora, animando la festa sulla ...

Cantautori cOraggiosi : È un’avventura nella necropoli misteriosa, Pantalica di Colapesce, in apertura di un album d’intelligente alt-pop come Infedele. Leggi

Mattarella : i partiti abbiano cOraggio e siano concreti : Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo". Carta cassetta attrezzi futuro più giusto - "La cassetta degli attrezzi" per "rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre" è "la ...

Sergio Mattarella : 'I partiti abbiano cOraggio e siano concreti' : Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo'. Carta cassetta attrezzi futuro più giusto 'La cassetta degli attrezzi' per 'rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre' è 'la ...

Bonus e incentivi fan crescere il lavoro giovanile? Urge un monitOraggio : ... del lavoratore precario o sottooccupato, anzi le dichiarazioni enfatiche finiscono per fare il gioco di quelle pessimistiche e rafforzano i sentimenti di sfiducia nelle istituzioni e nella politica. ...

Morbidelli : 'Vi racconto il mio Mondiale - qualcosa di irraggiungibile. E Ora l'avventura in MotoGP' : La mattina della gara, subito prima di arrivare in circuito, vengo a sapere che Luthi non correrà e io di conseguenza non devo neanche correre per sapere se diventerò Campione del Mondo. Lo sono già, ...

Franco Morbidelli : “Vi racconto il mio Mondiale - qualcosa di irraggiungibile. E Ora l’avventura in MotoGP” : Franco Morbidelli è il Campione del Mondo della Moto2 e oggi ha scritto un intervento per la Gazzetta dello Sport. Ripercorriamo i passaggi salito. A Pesaro sono arrivati freddo e inverno ma il Morbido è contento perché “la mia sensazione di benessere e di felicità è ancora presente in me. Conosco il motivo. Perché quest’anno sono riuscito a raggiungere qualcosa di fantastico, un sogno che mi accompagna fin da quando ero bambino ma ...

Giornata mondiale della pace - 50 anni di cOraggio e profezia : ... 'Fraternità, fondamento e via per la pace' (2014), Non più schiavi ma fratelli (2015), 'Vinci l'indifferenza e conquista la pace' (2016), 'La nonviolenza: stile di una politica per la pace' (2017), '...