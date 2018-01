Ora i carabinieri sono a caccia del responsabile

"Depistavano ancOra". Sospesi i carabinieri dell'inchiesta Consip : ...sulla fuga di notizie che ha coinvolto i vertici dell'Arma (il comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette e il generale di brigata Emanuele Saltalamacchia) oltre al ministro dello Sport ...

Depistavano ancOra. Sospesi i carabinieri dell'inchiesta Consip : Un anno senza divisa per cercare di salvaguardare l'indagine sugli appalti della centrale acquisti della pubblica amministrazione che ha investito Babbo Renzi e scosso le istituzioni. Il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto e il colonello Alessandro Sessa, già coinvolti nell'inchiesta sulla fuga di notizie legata al caso Consip, sono stati Sospesi dal servizio per dodici mesi.La nuova contestazione nei loro confronti è di ...

RistOrante trasformato in discoteca sequestrato dai carabinieri a Pizzo : I militari hanno, quindi, denunciato il legale rappresentante del villaggio turistico e i due organizzatori della serata poiche' trovati sprovvisti della licenza per l'organizzazione di spettacoli ...

TERNI - ARRESTATO DAI CARABINIERI SPACCIATORE "SMEMOraTO" : TERNI Nel corso dei continui servizi di contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti messi in campo dall'Arma in tutta la provincia è stato tratto in arresto per possesso di eroina e ...

COrato - la mamma che ha denunciato il figlio ai carabinieri : “Mi odia - ma lo farei ancOra” : Corato, la mamma che ha denunciato il figlio ai carabinieri: “Mi odia, ma lo farei ancora” Daniela Manzitti, in una intervista al Corriere della Sera, ha ribadito di non essere pentita della sua decisione di aver denunciato il figlio Michael, evaso dai domiciliari. “Tornando indietro, lo rifarei. Vorrei che don Mazzi lo accogliesse nella comunità […] L'articolo Corato, la mamma che ha denunciato il figlio ai carabinieri: “Mi odia, ma ...

Grazie alla collabOrazione dei cittadini - Carabinieri arrestano in flagrante ladro d'auto : ... sgominata associazione mafiosa con ramificazioni anche ad Andria Cronaca lun 13 novembre In particolare è stata documentata l'esistenza di una fiorente attività di traffico e spaccio al dettaglio di ...

Manda per errore sms ai carabinieri - ristOratore arrestato per droga : Gualtieri (Reggio Emilia), 17 novembre 2017 - E' stato fermato e controllato dai carabinieri in piena notte, mentre era fermo con un giovane sulla Cispadana, a Gualtieri. E' risultato in possesso di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora : Roberto Spada fermato dai Carabinieri (10 novembre 2017) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Roberto Spada è stato fermato dai Carabinieri. Romano Prodi si tira fuori dai giochi. Sindaco di Amatrice si candida nel Lazio. (10 novembre 2017).(Pubblicato il Fri, 10 Nov 2017 00:20:00 GMT)

CapOralato - controlli dei carabinieri : il 22% dei lavOratori è in nero. Poletti : 'Cambiare condizioni' : I lavoratori in nero rappresentano il 22% delle 25 mila posizioni verificate nel corso della campagna 'Estate Sicura', l'attività svolta dai carabinieri per la Tutela del Lavoro, in coordinamento con ...

Caccia a Igor di Budrio - Ora la Polizia accusa i Carabinieri : Le ricerche di Igor sono cessate da mesi con il killer che è ancora "uccel di bosco", ma le polemiche relative al fallimento della Caccia all'uomo non accennano a placarsi. Questa volta a rinfocolare il dibattito sono delle dichiarazioni provenienti niente di meno che dalla Questura di Ferrara, che accusano i Carabinieri di non essersi coordinati con le altre forze di Polizia e di non avere condiviso le informazioni in loro possesso. E' quanto ...