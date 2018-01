Ondata di maltempo agli sgoccioli | ma che temporali al Sud! Violente grandinate sulle

Previsioni meteo Epifania - la Befana porta un'Ondata di maltempo : Roma, 2 gennaio 2018 - Tanta variabilità, poi il maltempo dell'Epifania: Previsioni meteo ormai delineate. Befana Storm, titola ilmeteo.it, con pioggia e, soprattutto, tantissima neve sulle Alpi. ...

Nuova Ondata di maltempo nel golfo di Napoli : stop ai collegamenti per Capri - corse a singhiozzo per Ischia e Procida : La Nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo nel golfo di Napoli ha portato alla sospensione di molte dei corse di linea dei collegamenti marittimi per le isole. Il mare agitato, con onde alte ...

Maltempo - ultima Ondata di gelo del 2017 : nevicata record a Cortina : Pioggia, vento, ma soprattutto tanta neve. La copiosa nevicata che sta cadendo dalla notte scorsa ha imbiancato tutte le località dolomitiche al di sopra degli 800 metri di quota. A Cortina, in meno di 24 ore, la neve ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Oltre 40 gli interventi effettuati nelle ultime ore dai vigili del fuoco in tutta la provincia di Belluno per recuperare le autovetture in difficoltà e rimuovere gli alberi dalla sede ...

Maltempo - ultima Ondata di gelo del 2017 : in arrivo pioggia e vento : ROMA - pioggia, vento e tanta neve: il 2017 si chiude all'insegna del Maltempo, a causa di una'intensa perturbazione atlantica che porta piogge su gran parte delle regioni. Precipitazioni, anche ...

Maltempo - ultima Ondata di gelo del 2017 : in arrivo pioggia e vento : Le precipitazioni sono previste intense su tutte le regioni. Stop alle corse dei mezzi veloci nel golfo di Napoli. Notte di San Silvestro con il sereno, ma da...

Maltempo - Ondata di freddo sull'Italia : pioggia e neve sulla Penisola | : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire molte regioni. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Maltempo - Ondata di freddo sull'Italia : in arrivo pioggia e neve - : Una perturbazione atlantica con aria artica ha iniziato a colpire la Penisola. Fino a domani precipitazioni, anche nevose, diffuse al Centro-Nord e forti venti. Allerta arancione in Liguria. Lo smog ...

Meteo : nuova Ondata di maltempo sull'Italia tra domani e giovedì : nuova ondata di maltempo per l'Italia "ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa": la conferma viene dal Meteorologo di 3bMeteo.com, Edoardo Ferrara che spiega: "Mercoledì ...

Pioggia - vento e neve : in arrivo nuova Ondata maltempo : nuova ondata di maltempo per l'Italia ad opera di una intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega "Mercoledì piogge e ...

Allerta Meteo/ Previsioni : freddo e neve a Natale - Ondata di maltempo in arrivo (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il maltempo con pioggia e neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 11:05:00 GMT)

Maltempo Abruzzo : stanziata una nuova tranche di finanziamenti per l’Ondata di Gennaio 2017 : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato una ulteriore tranche di risorse relativa agli interventi urgenti derivanti dal Maltempo che ha colpito l’Abruzzo nel Gennaio scorso; la cifra è pari a 22,5 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225/1992. La tranche precedente ammontava a 15 milioni euro ed è stata accreditata il 23 ottobre scorso, dopo ...

Ondata di freddo in atto - forte maltempo al Sud : temperature in picchiata e grandine anche su Calabria e Sicilia [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/6 ...

Messico - forte maltempo : temperature a -15 e almeno 11 morti per l’Ondata di freddo : almeno undici persone sono morte in Messico a causa dell’ondata di freddo e maltempo che ha investito 23 dei 32 Stati del Paese. Le temperature hanno raggiunto anche i 15 gradi sotto zero, con forti nevicate che hanno isolato intere comunità nel nord del paese. Tre delle vittime sono morte a Durango (Nord), per intossicazione da monossido di carbonio, dopo aver acceso una stufa a carbone per riscaldarsi dentro a un ambiente non ventilato. ...

Maltempo - continua Ondata di gelo. A Cuneo -14 - allarme frana nel bellunese : continua l'ondata di gelo sull'Italia. Temperature polari stamattina nella pianura cuneese. La colonnina di mercurio ha toccato stamattina -14,8 gradi tra Saluzzo e Savigliano. La centralina Arpa di ...