Omicidio di Chiaia | un anno di fuga | la cronistoria delle indagini

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Un panino mangiato davanti al corpo del fratello Vittorio -ingegnere 51enne- straziato da oltre quaranta coltellate nel quartiere bene dia Napoli. Non una lacrima o una parola solo il rumore del lento masticare . Così gli investigatoritarono sui taccuini il comportamento di Luca Materazzo, il 36enne arrestato in Spagna per l'premeditato del fratello maggiore, dopo undi latitanza. Ma non è stato solo questo, a far entrare Luca nella lente di ingrandimento della Procura di Napoli. Ci sono i riscontri scientifici del DNA, una denuncia per aggressione, i sospetti sulla morte del padre e la mancanza di un alibi credibile Vittorio Materazzo è stato trovato in una pozza di sangue, la sera del 28 novembre 2016 sotto casa, in viale Maria Cristina di Savoia a Napoli accoltellato alla gola. L'assassino ha agito con il volto coperto da un casco semi integrale, per ...