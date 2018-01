: Nordcorea, Cina a Trump: moderazione - NotizieIN : Nordcorea, Cina a Trump: moderazione - lewysya : RT @Fabio16902612: @annabellebip @CesareSacchetti Menomale ???? comunque si tratta di una questione geopolitica, basterebe che la Cina prende… - Fabio16902612 : @annabellebip @CesareSacchetti Menomale ???? comunque si tratta di una questione geopolitica, basterebe che la Cina p… - Atlantide4world : Daily NK riporta la presenza di numerosi mezzi militari cinesi per 4 notti consecutive presso il fiume Tumen,vicino… - CarloBi85609759 : RT @sputnik_italia: #Seul ispeziona nave cinese sospettata di commercio illegale di #petrolio con #Pyongyang #Cina #coreadelnord #NordCore… -

Pechino invita "a mostrare misura" e a dire cose utili "per alleviare la tensione", in merito alle ultime scintille tra il presidente Usa,, e il leaderno, Kim Jong-un. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Il portavoce ha commentato così le affermazioni disul "pulsante nucleare più grande e più potente"rispetto a quello vantato dal leaderno nel discorso per il nuovo anno.(Di mercoledì 3 gennaio 2018)