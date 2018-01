Nomine | Raggi chiede il giudizio immediato | Certa di mia innocenza

Caso Nomine - Raggi : 'Chiedo giudizio immediato - sono certa della mia innocenza' : 'Ho chiesto al Tribunale di Roma il giudizio immediato nel procedimento aperto nei miei confronti dalla procura capitolina. Desidero che sia accertata quanto prima la verità giuridica dei fatti. sono ...

Caso Nomine - Raggi : “Ho chiesto giudizio immediato - certa della mia innocenza. Non voglio sottrarmi ad alcun giudizio” : “Ho chiesto al Tribunale di Roma il giudizio immediato nel procedimento aperto nei miei confronti dalla procura capitolina. Desidero che sia accertata quanto prima la verità giuridica dei fatti”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook, riguardo l’inchiesta nomine che vede l’esponente del M5s indagata per falso ideologico in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele, alla direzione turismo del ...

Inchiesta Nomine : per Raggi ipotesi rito alternativo : Il 9 gennaio prossimo la sindaca comparirà davanti al gup che deciderà sul rinvio a giudizio per falso della prima cittadina nella vicenda della nomina di Renato Marra a capo dipartimento Turismo del Campidoglio