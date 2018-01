Noipa notizie 3 1 | emissione per il personale della Scuola Ex Art 40

Noipa date emissione stipendi arretrati - avviso notizie false su tredicesima Video : Impossibile accedere al sito Noipa per la consultazione del cedolino: al momento solo dal pc siamo riuscite ad visualizzare la Home Page, in cui è possibile leggere l'avviso sulla disponibilita' e esigibilita' della rata di dicembre 2017 e tredicesima. Mancanti gli stipendi dei docenti dal mese di settembre; anche con contratto al 30/06 la situazione non appare differente. Si presenta come ogni anno la triste quanto indecorosa situazione del ...

Noipa - notizie 12 dicembre : terminali bloccati - ritardi nel cedolino? : Oggi 12 dicembre 2017, il sito NoiPA risulta ad alcuni momentaneamente irraggiungibile. Proprio oggi che secondo l’avviso ufficiale, i cedolini si dovrebbero iniziare a caricare. Alcuni hanno chiamato l’assistenza per chiedere notizie dei cedolini, e gli è stato risposto che i terminali sono bloccati, per cui meglio richiamare nel pomeriggio per avere notizie. Insomma, inutili […] L'articolo NoiPA, notizie 12 dicembre: terminali bloccati, ...

Noipa - notizie 12 dicembre : terminali bloccati - ritardi nel cedolino? : Oggi 12 dicembre 2017, il sito NoiPA risulta ad alcuni momentaneamente irraggiungibile. Proprio oggi che secondo l’avviso ufficiale, i cedolini si dovrebbero iniziare a caricare. Alcuni hanno chiamato l’assistenza per chiedere notizie dei cedolini, e gli è stato risposto che i terminali sono bloccati, per cui meglio richiamare nel pomeriggio per avere notizie. Insomma, inutili […] L'articolo NoiPA, notizie 12 dicembre: terminali bloccati, ...

Noipa - ultime notizie 20/11 : messaggio sulla consultazione del cedolino : Un nuovo messaggio di Noipa sulla pagina Facebook spiega la procedura da seguire per la consultazione dei vecchi cedolini. “Il cedolino dello stipendio resta online per 15 mesi a partire dalla data di pubblicazione. Ti suggeriamo quindi di scaricare periodicamente una copia dei documenti dal portale e di salvare regolarmente i file sul Pc o […] L'articolo Noipa, ultime notizie 20/11: messaggio sulla consultazione del cedolino ...

Noipa ultime notizie : ecco la nuova guida per le detrazioni dei familiari a carico : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato su Facebook l’approfondimento riguardante le detrazioni spettanti ai lavoratori per quanto concerne i familiari a carico. All’interno dell’approfondimento, vengono specificati dettagliatamente alcuni aspetti come le detrazioni spettanti per il coniuge a carico in base al reddito percepito o le detrazioni per ciascun figlio, con gli esempi di calcolo. NoiPa, ...

Noipa - notizie al 15/10 : nasce su FB il nuovo “Gruppo Operatori Noipa” : E’ stato creato da qualche giorno un nuovo gruppo Facebook per gli Operatori NoiPA. I membri iscritti già risultano più di 70. Per iscriversi è necessario inoltrare, attraverso la propria email istituzionale, apposita richiesta all’email gruppoOperatoriNoiPA@mef.gov.it. Una nuova comunità Facebook per gli Operatori NoiPA Di recente è stato creato su Facebook un nuovo gruppo dedicato a […] L'articolo NoiPA, notizie al 15/10: ...

Noipa cedolino ottobre 2017 - ultime notizie : inizia già ad essere visibile - le novità : Il cedolino dello stipendio Noipa di ottobre 2017 comincia già ad essere visibile. E’ quanto riferiscono alcuni docenti nei gruppi Facebook, che già hanno potuto verificare quanto avevamo già annunciato in anticipo: il bonus merito non è presente e la motivazione è con molta probabilità quella che vi avevamo fornito noi nell’articolo di qualche giorno […] L'articolo Noipa cedolino ottobre 2017, ultime notizie: inizia già ad ...